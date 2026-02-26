Omán ve "progresos significativos" entre EEUU e Irán y anuncia una nueva ronda la próxima semana en Viena

Image de archivo de las banderas de Irán y EEUU. - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán han destacado este jueves que se han producido "progresos significativos" en el marco de las conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní que han tenido lugar ente Estados Unidos e Irán en la ciudad suiza de Ginebra y han anunciado que la próxima semana se celebrará una ronda de contactos a nivel técnico en la capital de Austria, Viena.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha indicado las conversaciones "se reanudarán pronto tras consultas con las respectivas capitales". "Hemos finalizado el día tras un progreso significativo en las negociaciones", ha aseverado, según un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

"Agradezco a todos los involucrados por sus esfuerzos: a los negociadores, al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a nuestro anfitrión, el Gobierno suizo", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha señalado que se han presentado "propuestas importantes respecto a la cuestión nuclear y la retirada de sanciones", por lo que "es necesario que las dos delegaciones lleven a cabo una serie de consultas al respecto con las capitales", según informaciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

Previamente, el ministro omaní ya había adelantado que existía "una apertura sin precedentes" por parte de las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán a "ideas y soluciones nuevas y creativas" para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní.

Washington ha incrementado durante las últimas semanas su despliegue militar en Oriente Próximo, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegan incluso a pesar de que ambos países han iniciado ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.