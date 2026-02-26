China aconseja a EEUU "moderación" antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

Archivo - Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha aconsejado este jueves a Estados Unidos que actúe con "moderación" antes de acometer un hipotético ataque contra Irán, en caso de que las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní no lleguen a buen puerto.

"China siempre ha abogado por la resolución de los problemas mediante medios políticos y diplomáticos y se opone al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales", ha señalado la portavoz de Exteriores, Mao Ning, cuando se le ha preguntado acerca de un posible ataque.

La portavoz ha recordado la "histórica amistad" que mantienen China e Irán y ha subrayado que Pekín apoyará al Gobierno y al pueblo iraní en la defensa de su "estabilidad nacional y sus legítimos derechos e intereses".

De la misma manera, ha reiterado que confían en "que todas las partes aprecien la paz, actúen con moderación y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo". En ese sentido, "China está dispuesto a seguir desempeñando su papel como gran potencia responsable" en este tipo de cuestiones.

Este jueves la ciudad suiza de Ginebra ha sido sede de la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Omán, para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní.

El Gobierno omaní ha destacado en las últimas horas "una apertura sin precedentes" entre las partes a "ideas y soluciones nuevas y creativas" para intentar alcanzar "un acuerdo justo y con garantías sostenibles".

Washington ha incrementado durante las últimas semanas la presión sobre Irán mediante las amenazas del propio presidente Donald Trump y un aumento del despliegue militar en Oriente Próximo, a pesar de que ambos países han iniciado ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias hacia el programa nuclear iraní, que según Teherán tiene solo fines pacíficos.

Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones más después de que los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos, se dieran en medio de un proceso para lograr un nuevo acuerdo tras el firmado en 2015, pero del que se salió unilateralmente Estados Unidos en 2018.