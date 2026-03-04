La OMS insta a proteger los hospitales y defiende la paz como "la mejor medicina" ante el conflicto en Irán

Archivo - El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha exhortado este martes a que se garantice la protección de hospitales y clínicas en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, donde el propio Tedros ha aludido a daños personales y materiales en múltiples centros sanitarios, y ha subrayado que "la paz es la mejor medicina" para poer fin a las diferencias.

"Las instalaciones sanitarias, el personal y los pacientes se ven afectados en medio del conflicto en curso en Irán", ha alertado en un comunicado difundido a través de sus propias redes sociales en el que ha subrayado que, "en tiempos de crisis, los hospitales y las clínicas son más necesarios que nunca. Por ello, es imperativo garantizar su protección en todo momento".

El líder de la OMS ha aludido en este sentido a informaciones en los últimos días acerca de "explosiones cerca del Hospital Motahari, en Teherán, la capital de Irán, (que) dañaron partes del centro sanitario y obligaron a la evacuación de pacientes y personal sanitario" el pasado domingo, así como a "dos centros de emergencia médica en la ciudad de Sarab, en el centro de Irán, y la ciudad de Hamedan, en el oeste", donde se han registrado daños y "al menos dos profesionales sanitarios resultaron heridos".

En este contexto, Tedros ha defendido que "la paz es la mejor medicina". "Insto nuevamente a todas las partes a evitar que las instalaciones sanitarias, los trabajadores y los pacientes se conviertan en víctimas del conflicto", ha manifestado.

Si bien la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán acumula apenas cuatro jornadas, no es la primera vez que el dirigente de la Organización Mundial de la Salud sale al paso de informaciones como estas desde el inicio del estallido, pues el mismo domingo describió como "extremadamente preocupantes" las informaciones sobre los daños sufridos en el Hospital Gandhi de Teherán por los bombardeos contra la capital iraní en una campaña militar que este martes ya ha alcanzado las 800 víctimas mortales.