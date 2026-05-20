Una ONG anuncia la excarcelación de 24 presos políticos venezolanos en menos de tres días

Archivo - El periodista venezolano Roberto Centeno, excarcelado de una cárcel venezolana - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Foro Penal ha informado de que las autoridades venezolanas han excarcelado a 24 presos políticos en tres días, una anuncio que llega horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informara de que serán liberadas esta semana hasta 300 personas de las cárceles del país latinoamericano.

"A 20 de mayo a las 9.00 horas. Hasta esta hora del día de hoy, desde el lunes 18 de mayo, en el Foro Penal hemos confirmado la excarcelación de 24 presos políticos: 22 hombres y dos mujeres. Nuestro equipo en todo el país se mantiene de guardia", ha señalado su fundador, Gonzalo Himiob, en un mensaje en redes sociales.

La ONG venezolana, no obstante, no ha precisado si estas liberaciones están relacionadas con el reciente anuncio de Rodríguez, que ha afirmado hace pocas horas que serán liberados hasta 300 presos "menores de edad, mayores de 70 años o portadores de una patología".

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) ha informado en sus redes sociales de que han sido excarcelados Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, policías metropolitanos que llevaban encarcelados 23 años.

"Su caso forma parte de los primeros expedientes emblemáticos de un sistema judicial que comenzó a ser instrumentalizado para perseguir a la disidencia. Más de dos décadas después, ese patrón se ha extendido contra miles de venezolanos y se ha consolidado como un aparato de persecución que viola la Constitución, el debido proceso y las garantías fundamentales del Estado de derecho", ha indicado.

El opositor y excandidato presidencial Edmundo González ha apuntado a que estos policías fueron "víctimas de una injusticia que la historia no puede olvidar", por lo que "merecen la verdad y ser reparados". "Que el mundo no vea su libertad como una dádiva porque es su derechos y desde hace muchísimo tiempo Venezuela aprendió. Celebramos cada libertad y seguimos con los ojos abiertos", ha dicho.

De igual forma ha celebrado la excarcelación la opositora María Corina Machado, quien les ha definido como "tres venezolanos inocentes que nunca debieron estar presos". "Tres familias que padecieron por 23 años la crueldad, la persecución y la tortura de este régimen; tres Policías Metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003", ha argüido.