Una ONG de DDHH denuncia la detención de más de 3.000 refugiados eritreos en Egipto desde principios de enero

Una ONG de Derechos Humanos con sede en Reino Unido ha denunciado este lunes que más de 3.000 refugiados y solicitantes de asilo eritreos han sido arrestados en Egipto desde el pasado 10 de enero como parte de una campaña de arrestos "masivos" llevada a cabo por las autoridades en el país.

La ONG Human Rights Concern-Eritrea (HRCE) ha detallado que muchos de ellos han sufrido presuntos malos tratos y se han detectado también casos de violencia sexual a la luz de "testimonios, documentación y pruebas fotográficas" recabadas desde El Cairo.

En concreto, las pruebas apuntan a presuntos golpes y quemaduras infligidos con agua caliente y sustancias corrosivas; extorsión bajo amenaza de malos tratos; denegación de tratamiento médico o traslado forzoso de los detenidos a la Embajada de Eritrea para iniciar trámites de deportación.

"Si se confirman, estos acontecimientos plantean graves preocupaciones en virtud del Derecho Internacional de los refugiados, incluidas las violaciones del principio de no devolución y la protección contra la detención arbitraria y la tortura", ha señalado.

Algunos de los afectados, según la ONG, estaban registrados en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene la obligación de salvaguardar los derechos de los solicitantes de asilo, incluyendo la protección ante posibles deportaciones forzosas o detenciones arbitrarias.

La ONG --que también ha denunciado la presunta muerte de dos menores tras el arresto de su madre, que se encuentra en paradero desconocido-- ha instado a ACNUR a intervenir "inmediatamente para impedir las deportaciones" de los afectados, sin dar detalles sobre sus identidades por cuestiones de seguridad.

"El Gobierno de Egipto debe cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional sobre los refugiados. Las organizaciones internacionales Derechos Humanos y los mecanismos de la ONU deben supervisar la situación y responder sin demora. Es fundamental tomar medidas de protección inmediata", ha zanjado.

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado recientemente que agentes de la Policía egipcia vestidos de civiles "han arrestado arbitrariamente a ciudadanos de Siria, Sudán del Sur y otros países subsaharianos en las calles o en sus lugares de trabajo en ciudades de todo el país".

"Refugiados que han huido de la guerra, la persecución o las crisis humanitarias no deberían verse obligados a vivir con el temor diario de ser detenidos arbitrariamente y deportados de vuelta a un lugar donde corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los Derechos Humanos", aseguró el investigador de Amnistía para Egipto y Libia, Mahmud Shalaby, en un comunicado.

La ONG documentó la "detención arbitraria" de al menos 22 refugiados y solicitantes de asilo, incluyendo un niño y dos mujeres, mientras se encontraban en su domicilio, en la calle o en controles de seguridad entre finales de diciembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026 en las gobernaciones de El Cairo, Giza, Caliubia y Alejandría.

El actual mandatario egipcio, Abdelfatá al Sisi, llegó al poder mediante un golpe de Estado en julio de 2013 que lideró después de una serie de manifestaciones masivas contra el entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi, primer mandatario elegido democráticamente en el país y fallecido en 2019 durante una vista judicial contra él tras su detención después de la asonada.