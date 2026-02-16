Una ONG denuncia casi 30 muertos tras un ataque en un mercado en Kordofán Norte, en el centro de Sudán

Archivo - Un minarete dañado en la ciudad sudanesa de Omdurman, cerca de la capital, Jartum - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 28 personas han muerto y una docena han resultado heridas tras registrarse un ataque con drones en un mercado de la localidad de Sodari, ubicada en el estado sudanés de Kordofán Norte (centro), según ha denunciado este lunes la ONG Emergency Lawyers.

La ONG, que documenta abusos de Derechos Humanos desde el estallido del conflicto en el país africano, ha afirmado que se espera que "el número de víctimas aumente", ya que el ataque ocurrió durante la noche del domingo "en un momento en el que el mercado estaba repleto de civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos".

"Atacar mercados e infraestructura civil constituye una grave violación del Derecho Humanitario y un flagrante menoscabo del principio de protección de los civiles durante los conflictos armados", ha denunciado en un comunicado en redes sociales.

En este sentido, han instado a las partes a que cesen "de inmediato" los ataques con drones, así como cualquier ataque contra la infraestructura civil y ha pedido "estricto cumplimiento del Derecho Internacional". La ONG también ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a que se pronuncie ante unas "violaciones reiteradas" que "exacerban el sufrimiento de la población".

La región, una de las menos accesibles para las organizaciones humanitarias, ha registrado durante los últimos meses un repunte de los combates, después de que las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) lograran a finales de octubre hacerse con la capital de Darfur Norte, El Fasher, haciendo pivotar el conflicto hacia la gran región de Kordofán.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.