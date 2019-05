ONG instan al Gobierno de Uzbekistán a investigar las denuncias de torturas contra el ex fiscal general

Publicado 02/05/2019 17:34:58 CET

Las autoridades uzbekas deben investigar las denuncias "creíbles" que indican que el ex fiscal general Rashitjon Kadirov y otros doce acusados han sufrido torturas bajo custodia policial, han reclamado Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), International Partnership for Human Rights (IPHR) y Norwegian Helsinki Committee (NHC) en un comunicado conjunto.

"Este caso genera serias preocupaciones sobre los esfuerzos de Uzbekistán para prevenir la tortura y otros malos tratos en los centros de detención", ha dicho el director de HRW para Asia Central y Europa, Hugh Williamson.

Williamson ha recordado que "los acusados deben ser protegidos de cualquier maltrato y deben tener un juicio justo", lo cual implica, entre otras cosas, "que éste abierto al público, la prensa y los observadores de Derechos Humanos".

Kadirov, que fue magistrado del Tribunal Constitucional antes de servir durante quince años como fiscal general, fue detenido en febrero de 2018 por múltiples cargos, incluidos los de extorsión, malversación y abuso de poder.

El antiguo jefe del Ministerio Público y los otros acusados están siendo juzgados desde el pasado 7 de enero en un juicio cerrado a los observadores internacionales.