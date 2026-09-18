La ONU advierte que 100.000 niños "no han podido regresar al colegio" en Líbano por la inseguridad y los desplazamientos

Archivo - Alí, un niño libanés desplazado de 10 años originario de Nabatiye, camina frente a un aula convertida en hogar improvisado en una escuela local de Beirut, capital de Líbano - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado este jueves de que cerca de 100.000 niños y niñas en Líbano "no han podido regresar al colegio debido a daños, destrucción, inseguridad y desplazamientos" a raíz de la ofensiva lanzada por el Ejército israelí, que continúa violando el espacio aéreo, las aguas y el territorio libaneses.

"Cerca de 100.000 niños no han podido regresar al colegio debido a daños, destrucción, inseguridad y desplazamientos", ha afirmado, citando a las autoridades libanesas, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Dujarric ha advertido que, desde que comenzó la escalada el 2 de marzo, "alrededor del 40% de las más de 400 escuelas han sufrido ataques", quedando 37 de ellas "totalmente destruidas" y 101 más con "daños graves".

Paralelamente, "el desplazamiento también está interrumpiendo la educación", ha remarcado, cifrando en cerca del 20% los niños en edad escolar desplazados desde marzo. "Actualmente, 16.000 personas desplazadas, incluidos 2.500 niños, permanecen en 164 refugios", ha anotado.

La situación guarda un notable paralelismo con Cisjordania, donde más de 1.700 menores se han visto desplazados desde principios de año debido a la violencia de colonos, restricciones de acceso y demoliciones administrativas, según informó el jueves de la pasada semana el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), que también alertó de la violencia en este territorio, donde "diez niños y niñas palestinos murieron (...) durante las vacaciones de verano".

CONTINÚAN LOS ATAQUES ISRAELÍES EN LÍBANO

En la misma rueda de prensa, Dujarric ha apuntado también a las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Líbano, afirmando que la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha registrado "152 violaciones del espacio aéreo libanés por parte de las FDI en los últimos tres días, incluyendo 309 trayectorias" de proyectiles israelíes, "24 ataques aéreos e incursiones en aguas territoriales libanesas por parte de ocho patrulleras de defensa israelíes".

Asimismo, el portavoz del secretario general de la ONU ha declarado que "drones israelíes siguen lanzando bidones cargados de explosivos dentro de la zona de operaciones de la FINUL", acumulando "al menos once explosiones entre el lunes y el miércoles" sólo en un área próxima a la localidad de Al Mansuri.

De hecho, la Fuerza Interina ha sido objeto también de diversas acciones del Ejército israelí, ha indicado, afirmando que ese miércoles "un dron desarmado procedente de una posición de las FDI al sur de la Línea Azul se estrelló cerca de una posición de la FINUL en Hula" donde, además, múltiples drones de las fuerzas israelíes "vigilaron tanto las labores de recuperación como la evaluación que realizó la FINUL del lugar del accidente".

Israel no ha cejado en sus operaciones militares contra su vecino septentrional a pesar del principio de acuerdo logrado el 26 de junio con la mediación de Estados Unidos, el cual sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, aunque también el desarme del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que ha rechazado de pleno tal medida.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar la continuación de sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.