La ONU alerta del "futuro sombrío" para Afganistán por la exclusión de las niñas de las escuelas

Archivo - Una estudiante afgana en la provincia de Balj (archivo) - KAWA BASHARAT / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado nuevamente este miércoles a las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán que levanten la prohibición a que las niñas menores de doce años puedan acudir a la escuela y ha lamentado que el país hace frente a "un futuro sombrío" por la exclusión de las mujeres.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha resaltado en un mensaje en redes sociales que "han pasado 1.607 días desde que las niñas menores de doce años fueron excluidas de la escuela".

"Más de cuatro años de oportunidades perdidas y un futuro sombrío sin mujeres ni niñas en ningún sector crítico", ha señalado, antes de pedir la "revocación" de esta prohibición, a la que se ha sumado la oficina de la ONU en Afganistán, que ha pedido a las autoridades que "permitan aprender a las niñas afganas".

Así, la oficina ha reseñado que "las niñas y mujeres afganas han visto prohibido su papel en la educación y el empleo". "Esta prohibición no es solo una marginación, sino también un obstáculo significativo al desarrollo y la prosperidad a largo plazo del país", ha manifestado en un comunicado.

Los talibán impusieron poco después de su vuelta al poder en agosto de 2021 una batería de restricciones a la vida pública, con el principal foco en mujeres y niñas. A pesar de sus promesas de retomar la educación para las niñas, las alumnas de cursos superior a sexto siguen sin poder acudir a clase, en medio de críticas internacionales.