La ONU alerta de que la inseguridad en el estrecho de Ormuz "trasciende a la región"

Naciones Unidas ha alertado de que la situación de inseguridad en el estrecho de Ormuz, en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de éste, "trasciende a la región" y "genera preocupación por las perspectivas comerciales y de desarrollo mundiales", ante un precipitado descenso del tráfico marítimo replicado en los mercados por una pronunciada subida de los precios del petróleo.

"La actual escalada militar en la región ha interrumpido los flujos marítimos a través de este estrecho paso. Las repercusiones resultantes trascienden la región, afectando a los mercados energéticos, el transporte marítimo y las cadenas de suministro globales", ha afirmado la Organización de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) en un informe difundido este martes.

Describiendo el estrecho de Ormuz como "uno de los cuellos de botella marítimos más críticos del mundo, por el que circula aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes", el organismo ha indicado que este paso registró una media de 129 viajes entre el 1 y el 27 de febrero, alcanzando este último día los 141.

En cambio, el 28 de febrero, día en el que Estados Unidos lanzó junto a Israel la ofensiva contra Irán, el número de trayectos se redujo a 81, antes de descender hasta los 20 y 10 en los dos días siguientes, para no volver a alcanzar los dobles dígitos desde entonces.

"Estos acontecimientos generan preocupación por las perspectivas comerciales y de desarrollo mundiales", ha apuntado la agencia de la ONU ante un escenario en el que el crudo Brent, referencia en los mercados europeos, ronda los 88 dólares (76 euros), si bien llegó a superar en los últimos días los 115 (99 euros).

Al hilo, la UNCTAD ha alertado de que "el aumento de los costes de la energía, los fertilizantes y el transporte podría incrementar los costes de los alimentos e intensificar las presiones sobre el coste de la vida, especialmente para los más vulnerables".

"Se observaron repercusiones similares durante las recientes crisis mundiales, como la pandemia de COVID-19 y el inicio de la guerra en Ucrania, que demostraron cómo las interrupciones en la energía, el transporte y los insumos agrícolas pueden propagarse a través de mercados interconectados", ha explicado.

En concreto, la agencia ha alertado del posible impacto de esta crisis un momento en que "muchas economías en desarrollo tienen dificultades para pagar su deuda, lo que reduce el margen fiscal y limita su capacidad para absorber nuevas fluctuaciones de precios". Particularmente, la situación podría afectar de manera destacada a "economías con una fuerte dependencia de la importación de energía, fertilizantes y alimentos básicos", apunta el informe.

Por ello, la UNCTAD ha reclamado una "desescalada y la protección del transporte marítimo, los puertos, los marineros y otras infraestructuras civiles, manteniendo al mismo tiempo corredores comerciales seguros", una reivindicación realizada horas antes de que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) haya notificado "un incidente" a 25 millas náuticas al noroeste de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, después de que "el capitán de un buque portacontenedores haya informado que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil desconocido".

El estrecho de Ormuz es, además, uno de los principales focos de tensión en la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha amenazado con atacar Irán "20 veces más fuerte" si detiene el flujo de petróleo en este paso, después de que la Guardia Revolucionaria iraní prometiera que dejaría paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, advirtió de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz".