La ONU alerta de que los niveles de "muerte" y "destrucción" en Birmania "recuerdan las atrocidades" de 2017

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado este martes de que los niveles de "muerte" y "destrucción" detectados actualmente en Birmania a medida que aumenta la violencia "recuerdan a las atrocidades" vividas en el año 2017, cuando las acciones cometidas por la junta llevaron al desplazamiento forzoso de miles de rohingyas.

Datos de la ONU apuntan a que desde el golpe de Estado de febrero de 2021, unas 7.100 personas han muerto a manos del Ejército, de los cuales un tercio son mujeres y niños. Al menos 29.560 personas han sido detenidas por "cuestiones políticas" y cerca de 22.000 siguen bajo custodia "sin que se respete su derecho a un juicio justo".

Así, en un informe publicado este mismo martes, la ONU ha denunciado un aumento de "los asesinatos, los actos de tortura y el desplazamiento forzoso", especialmente a medida que aumenta la violencia en el estado de Rajine, donde miles de personas han tenido que abandonar sus viviendas.

Se estima que unos 150.000 rohingyas han tenido que huir a Bangladesh desde noviembre de 2023, sumándose a cerca de un millón de los refugiados que ya se encontraban en estas zonas.

"Los civiles de comunidades rohingyas y otras etnias de Rajine siguen sufriendo las consecuencias de la violencia y de patrones indiscriminados y sistemáticos por parte del Ejército", ha lamentado el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, en un comunicado.

En este sentido, ha acusado a la junta y al rebelde Ejército de Arakán de "actuar con total impunidad para garantizar que no se repitan estas violaciones". "Los vídeos y las imágenes muestran destrucción, muerte y desesperación, y recuerdan a escenas que ya vimos en 2017. Me duele profundamente que esto esté ocurriendo otra vez", ha aseverado.

El informe indica que, a pesar de los llamamientos de Naciones Unidas y de la Asociación de Países del Sudeste Asiático para poner fina la violencia, los ataques contra civiles "continúan", en lo que supone una "clara violación del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos".

"Aunque no se puede comparar con la violencia ejercida por el Ejército, el documento también lamenta las acciones y abusos perpetrados por grupos rebeldes, como el Ejército de Arakán, que se ha hecho con el control del norte de Rajine y ha perpetrado asesinatos, reclutamientos forzosos, desplazamientos, desapariciones y ataques incendiarios", recoge el texto.

Por otra parte, la ONU ha advertido de la creciente inseguridad alimentaria, que "no para de crecer de forma paralela al conflicto", así como la "inestabilidad económica y la preponderancia de los desastres naturales". Se estima que en 2025, 15,2 millones de personas, casi un tercio de la población total del país, podría sufrir inseguridad alimentaria, lo que supondría un claro aumento respecto a los datos de 2024.

"Ya es hora de que el pueblo de Birmania finalmente vea que se toman medidas significativas para poner fin a esta violencia descontrolada y que se brinde ayuda humanitaria de inmediato, especialmente a las poblaciones que han sufrido violencia, hambre y desplazamiento durante años y a las que el ejército les ha negado asistencia humanitaria", ha declarado Turk.

A su vez, ha apuntado que "se necesita urgentemente financiación humanitaria para satisfacer estas necesidades y ha implorado a los Estados miembro que actúen para exigir a las partes que cumplan con sus obligaciones de permitir que la ayuda llegue a quienes la necesitan y que apoyen los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades a los quienes han perpetrado violaciones del Derecho Internacional".