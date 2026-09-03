La ONU anuncia que Siria ha empezado a destruir armas químicas del antiguo régimen de Bashar al Assad

Archivo - La Alta Representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, ha afirmado este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el Gobierno de Siria ha empezado a destruir armas químicas del antiguo régimen del presidente Bashar al Assad.

"Siria cuenta con los acuerdos y las aprobaciones necesarias para iniciar las actividades de destrucción bajo la verificación de la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Tal como informó ayer el director general de la OPAQ a los miembros de su Consejo Ejecutivo, estas actividades han comenzado", ha explicado durante su turno de palabra.

Nakamitsu ha celebrado los recientes avances, apuntando a que son resultado de la "estrecha colaboración" entre el Gobierno de Siria y la Secretaría Técnica de la OPAQ. "Tenemos que seguir obteniendo resultados tangibles y aprovechar lo que hemos logrado, tanto por las víctimas como para preservar nuestra seguridad colectiva en los años venideros", ha señalado.

Por su parte, el representante de Siria ante la ONU, Ibrahim Olabi, ha catalogado de "histórico" el avance y ha asegurado que es "el primer proceso de destrucción" desde que el país fue "liberado del régimen anterior". "También es el primero de su tipo en destruir materiales químicos en territorio sirio", ha destacado.

"Reitero nuestra postura sobre la justicia: una postura firme en materia de rendición de cuentas que no admite concesiones ni interpretaciones. Seguiremos por este camino, con el objetivo de fomentar la cooperación internacional para apoyar la justicia a nivel nacional", ha agregado.

Tras el hallazgo en mayo de 2026 de armas químicas que no habían sido declaradas previamente, las autoridades de Siria informaron de una instalación adicional relacionada con sustancias químicas, el descubrimiento de una sustancia precursora para la fabricación de agentes nerviosos, municiones vacías y dos instalaciones de almacenamiento.

Las inspecciones posteriores confirmaron que los inventarios declarados eran precisos y verificaron la destrucción irreversible de 42 bombas aéreas, lo que representa la primera destrucción verificada de municiones químicas sirias desde 2014.

El Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed al Shara, ha lanzado una ofensiva para perseguir a los responsables de crímenes cometidos durante el gobierno de Al Assad --con decenas de arrestos-- entre los cuales se encuentran los ataques con armas químicas registrados en el área de Guta Oriental en 2013, entonces controlada por fuerzas opositoras.