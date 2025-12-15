La ONU aplaude la liberación de trece personas "detenidos de forma arbitraria" desde hace unos 18 años en Eritrea

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2025 (archivo) - Eric Dubost/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha aplaudido este lunes la reciente liberación en Eritrea de trece personas que llevaban cerca de 18 años "detenidos de forma arbitraria" y ha reclamado a Asmara que "libera de manera incondicional" a las "más de 10.000 personas" encarceladas en estas circunstancias en el país africano.

"La reciente liberación de trece eritreos tras casi 18 años de detención arbitraria es un avance alentador", ha dicho el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango, quien ha reclamado la liberación de los detenidos de forma arbitraria, "incluidos los ex altos funcionarios del 'G11' que fueron detenidos en 2001 tras solicitar reformas de gobernanza".

Entre estas personas figuran varios exministros, generales y antiguos funcionarios, figuras públicas e implicados en la lucha por la independencia de Eritrea que fueron arrestados por sus llamamientos a las autoridades para una democratización, motivo por el que siguen entre rejas desde hace más de dos décadas.

Así, Magango ha recordado que "se calcula que hay más de 10.000 personas detenidas de forma arbitraria en Eritrea, entre ellas políticos, periodistas, religiosos y estudiantes". "Nuestra oficina está dispuesta a seguir interactuando con las autoridades eritreas para garantizar que Eritrea cumple totalmente con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos", ha zanjado.