La ONU celebra el aniversario de la conferencia de Durban contra el racismo con el veto de Alemania, EEUU e Israel

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la inauguración del Debate General de la 81.ª Asamblea General de la ONU. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha celebrado este lunes un acto contra el racismo con motivo del 25º aniversario de la conferencia de Durban, que pese a contar con la presencia de buena parte de la comunidad internacional y de la Unión Europea han boicoteado Alemania, Estados Unidos e Israel que inciden en que este evento se ha convertido en una plataforma que promueve el antisemitismo.

Celebrada en la ciudad sudafricana de Durban en 2001, la conferencia consistió en una serie de eventos internacionales organizados por la ONU para promover la lucha contra el racismo. De todos modos la cita ha ido perdiendo interés y en este evento por el 25 aniversario un total de 44 países, incluido España, se han ausentado.

Según ha aplaudido el Ministerio de Exteriores de Israel, la conferencia convirtió una iniciativa mundial contra el racismo "en una plataforma descarada para el antisemitismo".

"Ante el auge del antisemitismo a nivel mundial, es inaceptable dar legitimidad a este proceso. Israel agradece a los 44 países que han adoptado una postura moral al boicotear el acto de hoy de la ONU en Nueva York", ha incidido, en un mensaje en el que reivindica que Alemania, Reino Unido, España, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Ucrania, entre otros, han evitado participar en el acto.

Según ha celebrado el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, los esfuerzos de Israel "han tenido eco en toda la comunidad internacional", incidiendo en que "no se puede luchar contra el racismo mientras se fomenta el antisemitismo".

Danon se ha referido a la conferencia de Durban como "una mancha en la historia de Naciones Unidas" por lo que ha pedido "enterrar" su legado.

En el mismo tono, el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha llamado al boicot señalando que la cita de Durban es un hito "antioccidental de la ONU" y una celebración del "antisemitismo y anticapitalismo". "Todos los demás países deberían seguir nuestro ejemplo", ha expuesto.

LA UE PARTICIPA Y REAFIRMA EL COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DURBAN

Frente a esta posición, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha defendido que la "misión" de la conferencia de Durban "es hoy aún más urgente" que hace 25 años. "Como vemos en todo el mundo, el racismo sigue envenenando las sociedades, agravando las desigualdades y privando a las personas de sus derechos y libertades fundamentales", ha señalado.

El político portugués ha señalado que el racismo está "arraigado en el legado del colonialismo, la esclavitud y la opresión". Así ha avisado de que adopta múltiples formas, desde aspectos económicos, sociales y políticos, apuntando a la "negación diaria de la dignidad, los derechos, la seguridad y la igualdad de oportunidades a la que se enfrentan las personas de ascendencia africana, los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados y las minorías".

La UE sí ha participado del acto en conmemoración de la conferencia subrayando que la necesidad de erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia "es uno de los retos más graves del mundo actual".

"Se trata de una cuestión en la que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían poder ponerse de acuerdo y actuar de forma conjunta. La UE reafirma su compromiso, tal y como queda patente en su Plan de Acción contra el Racismo", ha expuesto el embajador europeo ante la ONU, Stavros Lambrinidis.

De esta forma ha recalcado el compromiso de la UE con los objetivos de la conferencia de Durban señalando que 25 años después "aún queda mucho por hacer". "Demasiadas personas siguen sufriendo el racismo y la discriminación en su vida cotidiana. Esto debe cambiar", ha afirmado, reiterando que hay que hacer frente a esta "lacra" como una "prioridad fundamental" del bloque.