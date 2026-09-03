La ONU condena las muertes de un joven y un menor tras un ataque de colonos en Cisjordania

Archivo - El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha condenado este jueves las muertes de un joven de 19 años y un menor de 16 por disparos del Ejército israelí durante una incursión de colonos contra la aldea palestina de Al Mughayir, situada en el centro de Cisjordania, al norte de Ramala.

"Condenamos esta muerte de civiles palestinos, tal como lo hemos venido haciendo, y seguimos expresando nuestra profunda preocupación por la persistente violencia perpetrada por colonos, que parecen actuar con total impunidad al atacar a civiles palestinos, sus propiedades y su modo de vida", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Asimismo, ha indicado que "corresponde a las autoridades israelíes hacer lo necesario para cumplir con sus obligaciones y exigir responsabilidades a los autores de esta violencia", que Dujarric ha calificado de "impactante".

El jefe del consejo local de la aldea palestina, Amin Abu Aliya, explicó en la víspera que ambos --el joven de 19 años identificado como Omar Muhamad Nasar y el menor de 16 como Jalil abu Aliya-- murieron por disparos del Ejército israelí tras una incursión perpetrada por colonos, que atacaron dos viviendas en la zona y robaron el ganado a sus residentes.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en 79 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).