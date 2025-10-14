La ONU confirma que Israel solo permitirá el ingreso a Gaza de la mitad de camiones humanitarios acordados

Un camión cargado con ayuda humanitaria espera para entrar a la Franja de Gaza - Ali Mostafa / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha confirmado este martes que Israel solo permitirá el ingreso a la Franja de Gaza de la mitad de los camiones humanitarios acordados en virtud del acuerdo de alto el fuego en represalia por la decisión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de no entregar los cuerpos de todos los rehenes secuestrados.

"Hemos recibido este aviso por parte de las autoridades israelíes. Seguimos animando a las partes a que respeten los parámetros del acuerdo de alto el fuego", ha indicado la portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Gaza, Olga Cherevko, en una rueda de prensa.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, informó el viernes de que permitiría el paso a Gaza de 600 camiones al día durante el alto el fuego, si bien las autoridades israelíes finalmente han decidido que sean solo 300 los vehículos que ingresarán al enclave.

No obstante, Cherevko ha asegurado que en los últimos tres días han entrado "miles de toneladas de ayuda", incluyendo gas para cocinar el domingo tras cerca de siete meses sin contar con este tipo de suministros. Asimismo, ha explicado que los equipos humanitarios han empezado a reabastecer hospitales y clínicas que han estado funcionando sin recursos suficientes.

"Hemos empezado a suministrar combustible para abastecer panaderías, plantas desalinizadoras y hospitales. Estamos reparando carreteras y revisándolas para detectar riesgos de explosión, y ayudando a las familias desplazadas a prepararse para los meses de invierno", ha resaltado.