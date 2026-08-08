La ONU confirma que UNICEF "está tomando medidas adecuadas" contra un trabajador acusado de espiar para Israel

Archivo - Portavoz adjunto de NAciones Unidas, Farhan Haq. - Europa Press/Contacto/Giada Papini Rampelotto/Euro

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, ha confirmado que UNICEF "está tomando las medidas adecuadas" contra un de sus trabajadores bajo "graves acusaciones" de espiar para Israel.

"UNICEF tiene conocimiento de graves acusaciones relativas a un empleado y está tomando las medidas adecuadas", se ha limitado a responder el portavoz cuando la prensa le ha preguntado, mencionando incluso el nombre del sospechoso.

Se trata de Yahav Lichner, de nacionalidad israelí, quien ya habría sido apartado de sus funciones, según apuntan algunos medios. Desde enero de 2025 ejerce como director de la oficina de UNICEF en Washington, aunque las sospechas datan de su trabajo en el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) entre 2014 y 2015.

Haq ha recordado que en caso de que estas acusaciones sean ciertas, son incompatibes con las obligaciones del personal según la Carta de Naciones Unidas y la legislación interna de la organización, "que hacen hincapié en que las responsabilidades de los empleados son de carácter internacional, no nacional, y exigen la independencia e imparcialidad".

"No dispongo de más detalles sobre la situación de la persona implicada que pueda compartir. Creo que UNICEF se encargará de gestionar este asunto y podrá responder a cualquier otra pregunta", ha concluido.

En agosto de 2026, una investigación del medio Drop Site News basada en filtraciones de correos electrónicos apuntó que Lichner proporcionó presuntamente informes confidenciales y actas de reuniones internas de la ONU a diplomáticos israelíes entre 2014 y 2015, cuando trabajaba en el UNFPA.