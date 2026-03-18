La ONU considera "parte clave" al Polisario tras una iniciativa de ley en EEUU para declararlo terrorista

Archivo - El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha recordado este miércoles que el Frente Polisario es "una de las partes clave" de las conversaciones sobre la cuestión del Sáhara Occidental impulsadas desde Washington para poner fin al conflicto después de que un grupo de senadores estadounidenses presentara un proyecto de ley ante el Congreso para declarar al grupo como "organización terrorista" alegando presuntos lazos con Irán.

"La ONU considera al Frente Polisario como una de las partes clave involucradas en el conflicto del Sáhara Occidental, y seguimos tratando con ellos, al igual que hacemos con los gobiernos de Marruecos, Argelia, Mauritania y otras partes regionales involucradas", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, al ser preguntado al respecto.

Esto se produce después de que tres senadores republicanos --Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott-- presentaran al Congreso estadounidense una legislación para pedir al secretario de Estado, Marco Rubio, que designe al Polisario como una "organización terrorista si se confirma que coopera con grupos iraníes" incluidos en dicha 'lista negra'.

"El régimen iraní está intentando convertir al Frente Polisario en los hutíes de África Occidental y utilizarlos para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados. El Frente Polisario colabora con grupos terroristas iraníes, recibe drones de la Guardia Revolucionaria y transporta armas por la región en nombre del régimen iraní", aseguró Cruz en un comunicado.

Por su parte, Cotton afirmó que el Polisario apoya "abiertamente" a Teherán y al partido-milicia chií libanés Hezbolá, mientras que Scott reiteró que "es necesario confrontar los vínculos del Frente Polisario con adversarios como la China comunista, Irán y Rusia".

Dujarric catalogó recientemente de "alentadoras" las conversaciones que se mantuvieron los pasados 23 y 24 de febrero en Washington, si bien aseguró que queda mucho trabajo por delante para garantizar "la libre determinación del pueblo del Sáhara.

Las negociaciones se están llevando a cabo con extrema discreción y se basan en la Resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.