Archivo - La coordinadora residente y humanitaria de Naciones Unidas en Sudán, Denise Brown - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Sudán, Denise Brown, ha denunciado este domingo un ataque con drones registrado durante la madrugada en Jartum, la capital, que ha provocado daños en un edificio de la ONU en el que había personal de la organización.

Según ha informado Brown en una declaración oficial, el bombardeo ha tenido lugar en un barrio civil, lo que la ha llevado a recordar que "los civiles no son un objetivo legítimo en una guerra".

La responsable de Naciones Unidas ha calificado de "inaceptable" que los trabajadores humanitarios estén expuestos a este tipo de riesgos, recalcando que permanecen en Sudán para prestar asistencia a la población, con independencia de la zona del país en la que se encuentren.

Asimismo, ha subrayado que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) garantiza la protección tanto del personal como de los bienes humanitarios. En este sentido, ha advertido de que los ataques con drones en Sudán están provocando numerosas bajas, así como un "sufrimiento incalculable", entre la población civil.

En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado este martes de que 2.230 civiles han muerto entre los meses de enero y octubre de este año, 1.630 por ataques con drones en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Existe un "patrón consistente a lo largo del conflicto que incluye objetivos civiles y ataques indiscriminados", indicó la oficina en el informe en el que daba cuenta de esta "cifra insoportable de víctimas mortales".