La ONU denuncia la muerte de más de 100 civiles por los bombardeos del régimen sirio en los últimos días

Actualizado 26/07/2019 12:42:39 CET

'Cascos blancos' rescatan a un niño herido en un bombardeo del régimen sirio en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria - Anas Alkharboutli/dpa

Bachelet recuerda a las partes que atacar objetivos civiles deliberadamente es un crimen de guerra por el que deben responder

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Al menos 103 civiles, incluidos 26 niños, han muerto por los ataques aéreos que han efectuado en los últimos diez días el Gobierno de Bashar al Assad y sus aliados sobre colegios, hospitales o mercados en Siria, según ha denunciado este viernes la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Bachelet ha detallado la serie de bombardeos realizados desde el 16 de julio en Idlib y Alepo, entre los que destaca el ocurrido el pasado martes, cuando 40 civiles murieron, incluidos niños, por dos ataques aéreos contra la localidad de Maarat al Numan (Idlib), uno de los cuales alcanzó un popular mercado.

"Son objetivos civiles y parece altamente improbable, dado el persistente patrón de estos ataques, que todos hayan sido alcanzados por accidente", ha dicho la jefa de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado.

Estos bombardeos se enmarcan en la ofensiva que Al Assad y sus socios, entre los que destaca Rusia con su Fuerza Aérea, iniciaron el pasado mes de abril sobre la provincia de Idlib, el último bastión de la oposición siria. Desde entonces, han muerto al menos 450 civiles, ha apuntado Bachelet.

Además, la ex presidenta chilena ha indicado que la ONU investiga otros tres ataques recientes llevados a cabo por grupos armados no estatales en zonas controladas por el Gobierno en Hama y Alepo que se han dejado al menos once víctimas civiles.

"A pesar de ser objeto de un acuerdo para rebajar (las hostilidades), Idlib y sus alrededores han atestiguado una grave escalada militar con graves consecuencias humanitarias para millones de civiles que intentan sobrevivir allí", ha lamentado.

Bachelet ha recordado a las partes en conflicto que "los ataques intencionados contra civiles son un crimen de guerra y aquellos que los ordenan o los llevan a cabo son penalmente responsables".

"INDIFERENCIA INTERNACIONAL"

La Alta Comisionada también ha criticado la "aparente indiferencia internacional" ante los ataques contra objetivos civiles. En los primeros años de la guerra civil en Siria, "el mundo mostraba una considerable preocupación por lo que estaba pasando", pero "ahora los ataques aéreos matan y mutilan a numerosos civiles todas las semanas y la respuesta parece ser un desdén colectivo", ha reprochado.

En concreto, ha cargado contra "un Consejo de Seguridad paralizado por el persistente fracaso de sus cinco miembros permanentes a la hora de llegar a un acuerdo para usar su poder y su influencia para detener los combates y la matanza de una vez por todas". "Esto es un fracaso del liderazgo global (...) que ha resultado en una tragedia de tal magnitud que no vamos a ser capaces de contar", ha alertado.

Así las cosas, ha urgido "a las partes influyentes, incluidas las que acordaron rebajar las hostilidades", a "usar su influencia para detener la actual campaña militar y llevar a las partes en cofnlicto a la mesa de negociaciones". "La alternativa son más muertes y destrucción sin sentido en una guerra sin fin", ha avisado.