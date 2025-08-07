La ONU denuncia que las ONG verán suspendida su actividad en Gaza si Israel exige datos confidenciales

Archivo - Palestinos transportan sacos de harina que obtuvieron de camiones de ayuda humanitaria que entraron en Gaza a través del paso fronterizo de Zikim, en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Naciones Unidas ha advertido este miércoles de que la mayoría de sus ONG socias que trabajan en la Franja de Gaza tendrán que suspender sus operaciones si Israel no retira su exigencia de que las organizaciones internacionales proporcionen información confidencial sobre sus empleados en los territorios palestinos.

"A menos que se tomen medidas urgentes, la mayoría de las ONG internacionales asociadas podrían ser canceladas de su registro para el 9 de septiembre o antes, lo que las obligaría a retirar a todo su personal internacional y les impediría brindar asistencia humanitaria esencial para salvar vidas a los palestinos", ha afirmado en un comunicado el Equipo Humanitario del Territorio Palestino Ocupado, conformado por las organizaciones humanitarias de Naciones Unidas y sus colaboradoras.

En este sentido, esta coalición ha subrayado que las ONG que no están registradas en el nuevo sistema ya tienen prohibido enviar suministros a la Franja de Gaza y, en este sentido, 29 entidades vieron rechazadas sus "reiteradas solicitudes" para enviar ayuda al enclave palestino bajo el argumento de que "no estaban "'autorizadas'".

"Impedir que las ONG participen en la respuesta humanitaria colectiva viola las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional Humanitario", ha señalado, lamentando que, además, "se produce en un momento en que recibimos diariamente informes de muertes por inanición, ya que Gaza se enfrenta a una situación de hambruna".

El documento publicado enmarca la nueva norma en "una serie de nuevas condiciones restrictivas para las ONG internacionales", y aduce también "posibles consecuencias por criticar públicamente las políticas y prácticas del Gobierno de Israel", apenas un día después de más de una veintena de expertos de la ONU pidieran desmantelar "inmediatamente" la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Israel y Estados Unidos, argumentando que explota la ayuda humanitaria "para fines militares y geopolíticos encubiertos, violando gravemente el Derecho Internacional".