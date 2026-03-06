La ONU denuncia las "órdenes de desplazamiento generalizado" emitidas por Israel en partes de Beirut y el sur de Líbano

Daños materiales por un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado este viernes el impacto de las "órdenes de desplazamiento generalizado" emitidas por el Ejército de Israel sobre varios barrios de la capital de Líbano, Beirut, y zonas del sur y el este del país, antes de destacar que estas medidas "causan más miseria y sufrimiento" a una población sumida en una crisis desde hace años, especialmente a raíz del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023, y podrían suponer una violación del Derecho Internacional.

"Las incursiones militares terrestres de Israel en el sur del Líbano, las órdenes de desplazamiento generalizado de la población en los suburbios del sur de Beirut, la Bekaa y toda la zona al sur del río Litani, y sus continuos ataques aéreos en diferentes partes del país, están provocando más miseria y sufrimiento a una población civil ya cansada", ha dicho la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

Así, ha destacado que estas órdenes de desplazamiento han afectado a más de cien localidades en el sur de Líbano, en las que residen miles de personas, antes de destacar que la emitida para el sur de Beirut "causó miedo y pánico entre los residentes". "Cientos de miles de personas se han visto afectadas hasta ahora por estas órdenes de desplazamiento israelíes", ha subrayado.

"Su amplitud hace que sean de muy difícil cumplimiento para la población y, por tanto, pone en duda su eficacia, una exigencia del Derecho Internacional Humanitario, por lo que existe el riesgo de constituir un desplazamiento forzoso", ha explicado Shamdasani, quien ha insistido en que los civiles "están pagando un precio enormemente doloroso" por este nuevo conflicto con Israel.

En este sentido, ha denunciado la muerte de civiles en varios ataques israelíes y ha reclamado investigaciones "exhaustivas" sobre los sucesos, al tiempo que ha criticado que el partido-milicia chií Hezbolá haya lanzado proyectiles contra Israel, "alcanzando zonas residenciales en el norte y el centro del país", lo que podría equivaler a "ataques indiscriminados contra civiles".

"Pedimos a las partes que se alejen del borde de una gran escalada en este conflicto en Líbano. Reclamamos una desescalada urgente, el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad (de la ONU) y la aplicación fiel de los acuerdos de alto el fuego de 2024. La soberanía de Líbano y los Derechos Humanos de su pueblo deben ser respetados", ha zanjado.

En esta línea, la organización no gubernamental Save the Children ha subrayado que las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército de Israel para cuatro barrios situados en el sur de Beirut afectan a medio millón de personas y ha alertado de que las mismas podrían causar "una catástrofe humanitaria".

"Una reubicación forzada sin ninguna garantía de seguridad o de retorno y sin atender las necesidades de la población equivaldría a una grave violación del Derecho Internacional Humanitario"", ha dicho el director de la ONG para Oriente Próximo, norte de África y Europa oriental, Ahmad Alhendawi.

"El desplazamiento forzado despoja a los niños y niñas de casi todo lo que los mantiene seguros: refugio, educación, comunidad y rutina. En su lugar surgen el miedo y el riesgo de violencia, abuso y explotación", ha destacado, según un comunicado publicado por la organización.

Por ello, ha reclamado a los líderes mundiales que "tomen medidas inmediatas para prevenir un ataque a gran escala contra una ciudad densamente poblada". "Se deben utilizar todos los mecanismos diplomáticos para evitar una matanza masiva de niños y niñas", ha subrayado.

"No logramos proteger a la infancia de Gaza. No podemos fallar a los niños y niñas de Líbano. Ningún niño debería pagar jamás el precio de un conflicto que no creó", ha zanjado Alhendawi, en medio de la oleada de bombardeos israelíes contra Líbano, que se ha visto acompañada por nuevas incursiones terrestres en el sur del país.

Las autoridades libanesas han elevado este mismo viernes a cerca de 125 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.