La ONU destina 1,7 millones de euros en ayuda de emergencia para las inundaciones en el norte de Nepal

Las crecidas repentinas y los deslizamientos de tierra a lo largo del río Trishuli, en Nuwakot, Nepal. - Safal Prakash Shrestha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha anunciado este jueves una partida de dos millones de dólares (unos 1,7 millones de euros) en ayuda de emergencia para las inundaciones en el norte de Nepal, que dejan cerca de 180 muertos y casi 600 viajeros desaparecidos, en su mayoría extranjeros.

"Terribles riadas repentinas en Nepal. Se han movilizado equipos de emergencia y hay más en espera mientras evaluamos la situación. Estamos en estrecho contacto con las autoridades y los socios regionales", ha indicado el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher, en un mensaje en redes sociales.

En el mismo ha confirmado una partida inicial del Fondo Mundial de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF) de 1,7 millones para atender a la crisis en Nepal, y que se empleará "para salvar vidas mediante atención médica de urgencia, refugio y agua".

La fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, ha dejado a su paso la destrucción de infraestructuras y construcciones, habiéndose recuperado 177 cadáveres en el marco de las labores de búsqueda y rescate, aunque se teme que el balance de víctimas sea mucho mayor.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.