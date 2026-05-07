La ONU lamenta el reciente ataque del Frente Polisario contra bases marroquíes en Esmara

Archivo - El enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura - Europa Press/Contacto/Fabio Frustaci - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha lamentado un ataque con cohetes perpetrado el martes por el Frente Polisario en Esmara, en el Sáhara Occidental, contra varias bases marroquíes ubicadas a las afueras de la ciudad.

"El enviado especial De Mistura subraya que éste es un momento para el diálogo y las negociaciones, no para la escalada militar. Esos ataques subrayan la urgente necesidad de volver al alto el fuego y negociar una solución política duradera y mutuamente aceptable para este conflicto", ha indicado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

En este sentido, ha afirmado que "comparte las preocupaciones" expresadas por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que ha expresado su "profunda preocupación por los incidentes de disparos en zonas civiles y ha instado a evitar todo acto que pueda poner en peligro el proceso político en curso".

Esto se produce después de que el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS), rama militar de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), haya reivindicado un bombardeo contra varias bases marroquíes en las afueras de Esmara. Al menos tres proyectiles impactaron en la zona.

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) denunció que "elementos" del Polisario atacaron "objetivos civiles" y aseguró que se trataba de un intento de "boicotear y sabotear los planes de paz de la comunidad internacional".

La misión de Estados Unidos ante la ONU también condenó el ataque y aseguró que "tal violencia amenaza la estabilidad regional y los avances logrados hacia la paz". "Estas acciones son incompatibles con el espíritu de las recientes conversaciones", señaló, instando a los actores a comprometerse con la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

La negociación actual se basa en la resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.