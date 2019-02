La ONU y la Media Luna Roja concluyen el reparto de ayuda en Rukban pidiendo soluciones para 40.000 desplazados

Publicado 15/02/2019 14:58:32 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas y la Media Luna Roja Árabe Siria han completado el reparto de la ayuda que llevaron a bordo de un convoy al campamento de desplazados sirios de Rukban, donde viven más de 40.000 personas, pero han recordado que esta asistencia es solo un parche para una población que necesita soluciones a corto y medio plazo.

Este último despliegue es solo el segundo que alcanza esta zona remota cercana a la frontera con Jordania, en un momento en que el invierno no ha hecho sino empeorar la situación de personas como Abdalá, de once años. "Fuera solo hay barro y polvo, no hay comida", asegura, según un comunicado difundido este viernes por la ONU.

Los equipos humanitarios han distribuido raciones de comida mensual para más de 8.300 familias, materiales de refugio y abrigo, 'kits de dignidad' para mujeres --con productos de higiene, jabones y linterna-- y medicamentos básicos. Además, miles de niños han sido vacunados en este enclave, donde viven básicamente menores de edad y mujeres.

"Estamos aquí para que nos vacunen, esperemos que no pare la ayuda", dice Nour, de 15 años y una de las beneficiadas por la llegada del convoy de más de un centenar de camiones. Naciones Unidas ha emplazado a todas las partes a garantizar una ayuda "segura" y "sostenida" en el tiempo para estos 40.000 desplazados.

La Media Luna Roja también "espera volver otra vez" a Rukban con "más ayuda humanitaria", tal como ha reflejado en un comunicado. La organización "reitera su disposición a responder para ayudar a las personas en todas las partes de Siria y en todo momento".

NECESARIO, PERO INSUFICIENTE

El coordinador humanitario de la ONU para Siria, Sajjad Malik, ha celebrado que la ayuda haya llegado finalmente a personas que llevan años viviendo "en el desierto en condiciones extremadamente duras". Así, ha dicho que, aunque se trata de "un logro importante", "está claro que es necesario hacer mucho más".

"La población de Rukban necesita una solución a largo plazo que les permita volver a sus casas o al lugar que elijan de una forma segura y digna. Entretanto, necesitamos un acceso sostenido (al campo) para proporcionar asistencia continua y medidas inmediatas para mejorar el acceso a tratamientos médicos", ha añadido.

La directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha advertido de que "los niños en Rukban y otras zonas de Siria a las que es difícil llegar siguen luchando por su supervivencia y necesitan ayuda humanitaria urgente antes de que sea demasiado tarde". Así, ha recordado que la ayuda solo es "un paso" en lo que debería ser una mayor apertura.

ESTUDIO

Los equipos desplazados a Rukban también han aprovechado para realizar un estudio sobre las inquietudes y demandas de los desplazados. Casi 2.900 familias formaron parte de este sondeo, que servirá como base para futuras discusiones sobre una solución duradera.

"Le hemos dado voz a la gente y les hemos mostrado al mundo cómo viven y sobreviven en estas horribles condiciones", ha dicho Malik, consciente de los "muchos retos" que afronta una población "desesperada". El coordinador humanitario ha subrayado que "tienen frío, hambre y no pueden acceder a servicios básicos; incluso el agua escasea".

Los pocos servicios que quedan son "demasiado caros" para que la población se lo pueda permitir, ha advertido Malik en su mensaje, que coincide con otro lanzado por UNICEF. Casi 3.000 niños en edad escolar están fuera de la escuela, inalcanzable para la mayoría de las familias por las 2.000 libras sirias (unos 3,10 euros) que cuesta al mes.

El representante de UNICEF en Siria, Fran Equiza, ha señalado que "incluso en aulas masificadas y embarradas, donde los niños se sientan en el suelo y la pizarra es un trozo de papel pinchado en la pared, hay niños ansiosos por aprender y contentos al ver sus mochilas nuevas". Para estos niños, ha añadido, "la escuela es mucho más que un lugar de aprendizaje" y puede suponer "un lugar seguro frente la dura realidad que les espera fuera del colegio".