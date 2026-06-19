La ONU nombra un coordinador para la respuesta frente al brote de ébola en República Democrática del Congo

Fotografía de archivo de una trabajadora sanitaria en un centro en Rwampara, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola en el país africano - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha anunciado el nombramiento de un coordinador para la respuesta frente al brote de ébola en el este de República Democrática del Congo (RDC), que deja ya cerca de 900 casos y más de 230 muertos confirmados en el país, un balance al que se suman 19 contagios y dos fallecidos en Uganda.

El elegido para el cargo es el británico Julien Harneis, quien tendrá su base en Bunia, en el este de RDC, y trabajará con el Comité Permanente Interinstitucional, que aglutina a entidades de la ONU y socios humanitario.

El nombramiento de Harneis, quien hasta ahora era coordinador humanitario en Yemen --puesto que ya ocupó en Pakistán-- ha sido realizado por el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, tras consultas con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Naciones Unidas ha resaltado que Harneis "trabajará de cerca con la OMS, las autoridades nacionales y los socios", antes de agregar que su papel "consistirá en reforzar la coordinación de la respuesta, abordar los desafíos operativos y ayudar a garantizar que la ayuda llegue a las personas que la necesitan lo más rápido posible".

En este contexto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha confirmado la entrega de 16,5 toneladas de suministros médicos y nuevas instalaciones de supervisión sanitaria en el aeropuerto de la capital, Kinshasa, para reforzar la vigilancia ante la enfermedad.

Asimismo, Fletcher ha destinado en Uganda cuatro millones de dólares (cerca de 3,5 millones de euros) para el Fondo Central de Respuesta de Emergencias para el ébola, parte de un paquete de 60 millones de dólares (cerca de 52,3 millones de euros) anunciado a finales de mayo para apoyar el trabajo en 29 distritos del país africano.

El brote fue declarado el 15 de mayo, tras lo que la OMS optó dos días después por declarar la emergencia de salud pública de interés internacional ante la gravedad de la situación. La propia organización internacional alertó la semana pasada de que el brote "se está expandiendo".

"Casi cada día se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja realmente la escala de este brote. La escala es mucho mayor que la que ha sido detectada", destacó Olivier le Polain, miembro del organismo ahora trabajando en Kivu Norte.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.