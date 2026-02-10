La ONU pide ayuda a la UE para "reformar" y hacer "más eficiente" a Naciones Unidas

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, se dirige al Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo (Francia). - DAINA LE LARDIC

BRUSELAS, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, ha pedido a la Unión Europea que ayude a "reformar", "mejorar" y "hacer más eficiente" a Naciones Unidas, a la vez que le ha instado a organizar una "alianza interregional" para proteger y defender la Carta de la organización dirigida por Antonio Guterres y que establece las normas del sistema internacional basado en reglas.

En una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) este martes, la también exministra de Exteriores alemana ha reivindicado la necesidad de que "Europa defienda a Naciones Unidas" porque en el contexto internacional actual "el mundo necesita a la ONU".

"La ONU necesita a Europa no solo para defender su Carta y sus principios, sino también para reformarla, para mejorarla, para hacerla más efectiva y eficiente", ha sostenido Baerbock, admitiendo después que "claramente la ONU no es perfecta" y que durante sus más de 80 años de existencia "hay duplicación y demasiada burocracia".

No obstante, ha avisado de que "ni un solo día el mundo estaría mejor sin Naciones Unidas". En su opinión, "una imperfección es una oportunidad para fortalecer y refinar, no para derribar y demoler", y por tanto no se debe permitir que se usen las "ineficiencias" de la ONU para "desmoronar todo lo construido".

Tampoco habría que permitir, ha añadido, que "clubes exclusivos" tengan "responsabilidades por la paz mundial", en una clara alusión a la Junta de Paz propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para gestionar el fin de guerra en Gaza y con la aspiración de mediar por la paz en otros conflictos en el mundo en el futuro.

ALIANZA INTERREGIONAL POR LA CARTA DE LA ONU

En este punto, ha llamado a la Unión Europea a liderar la creación de una alianza interregional con países de África, América o Asia y el Pacífico para "proteger, defender y promover" la Carta de la ONU y "el sistema internacional basado en normas" que "beneficia a todos, individual y colectivamente".

La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas ha puesto en valor a la Unión Europea por sus acciones rápidas cuando es necesario, como tras la invasión rusa de Ucrania, cuando aprobó en apenas unos días "uno de los mayores paquetes de sanciones jamás registrados" porque respondió "como una sola, con convicción y propósito".

"Pero no debemos endulzar ni olvidar que no habríamos podido hacerlo solos", ha proseguido en su explicación ante la Eurocámara, recordando que "el mundo escuchó" entonces "la llamada de Europa" tras la invasión a Ucrania, a la vez que le cuestionaba dónde había estado cuando la necesitaban años atrás y si estaría cuando la volvieran a necesitar.

Según Baerbock, "hoy el mundo está llamando" a la UE, ya que la crisis del orden internacional basado en reglas "no se trata solo de Groenlandia", sino que también tiene relación con Latinoamérica, con África, y de la Carta de la ONU en sí misma.

"Con este espíritu, el secretario general, (António) Guterres, y yo hemos llamado a todos los Estados miembro a formar esa alianza interregional para proteger, defender y promover la Carta de la ONU", ha zanjado.

CRISIS EXISTENCIAL DE LIQUIDEZ

En cuanto al camino de reformas que debería adoptar Naciones Unidas, la exministra alemana ha puesto sobre la mesa la "crisis existencial de liquidez" que enfrenta la organización, ya que hay Estados miembros que pagan tarde sus contribuciones, si no es que "no las han pagado en absoluto durante años".

"De acuerdo con las reglas financieras, si la ONU no puede gastar el dinero presupuestado, está obligada a devolver el dinero no gastado a los Estados miembro, a pesar de que este dinero nunca llegó a la ONU en primer lugar", ha lamentado Baerbock, pidiendo a la UE a "predicar con el ejemplo" y "pagar sus cuotas a tiempo y en su totalidad".