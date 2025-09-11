La ONU pide el cese de los ataques entre Israel y los hutíes

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha pedido este miércoles "el cese de todas las actividades militares entre Israel y los hutíes" ante los repetidos ataques en ambos sentidos y después del ataque israelí sobre varios puntos del país, incluida la capital, Saná, que ha matado horas antes a 35 personas y herido a 131.

"Queremos es el cese de todas las actividades militares entre Israel y los hutíes y que se evite cualquier acción que pueda intensificar la tensión en una zona donde ya se ha intensificado considerablemente", ha manifestado el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.

El representante de Guterres ha insistido en que "debe respetarse el Derecho internacional" y, en particular, "el humanitario", "por todas las partes".

Asimismo, ha reiterado la exigencia de "la liberación inmediata e incondicional" de todos los trabajadores de Naciones Unidas, "así como del personal de ONG nacionales e internacionales, la sociedad civil y las misiones diplomáticas". "Estas detenciones arbitrarias deben cesar", ha agregado.

Las declaraciones de Dujarric se han producido mientras el Ministerio de Exteriores hutí aseguraba que Israel "pagará un alto precio por su continua agresión contra Yemen", y primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que seguirá bombardeando a los hutíes en caso de que estos prosigan con sus ataques.

Durante esta madrugada, el Ejército israelí ha afirmado haber interceptado "un misil lanzado desde Yemen" que, por el momento, no ha sido reivindicado por los hutíes.