La ONU pide a EEUU una "investigación independiente" sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

Una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Pennsylvania tras la muerte de una mujer en Minneapolis a manos de un agente del organismo

Naciones Unidas ha reclamado este martes a Estados Unidos que abra una "investigación independiente" en torno a la muerte de una mujer en la ciudad de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un incidente que derivó en acusaciones por parte de las autoridades locales contra el organismo y contra la Casa Blanca, que defendió la actuación de estos efectivos.

El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence, ha recalcado que el organismo "toma nota" de la investigación abierta por el FBI y ha insistido en "la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente en torno al caso".

"Según el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, el uso intencionado de la fuerza letal solo es permisible como una medida de último recurso frente a un individuo que representa una amenaza inminente para la vida", ha recordado, antes de pedir a "todas las autoridades" que "adopten medidas para rebajar las tensiones y evitar una incitación a la violencia".

La mujer, identificada como Renee Good, de 37 años, fue tiroteada por un agente del ICE cuando estaba al volante de su vehículo. La Casa Blanca ha afirmado que la mujer intentó atropellar a los agentes, si bien esta versión ha sido rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a la luz del vídeo grabado por varios testigos, en los que se ve cómo la víctima no impacta con ninguna persona mientras intenta alejarse de la zona.