La ONU reclama la entrada "urgente" de maquinaria pesada a la Franja de Gaza tras el derrumbe de un edificio

Archivo - El coordinar humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Ramiz Alakbarov - Eskinder Debebe/UN Photo / Xinhua News / Europa Pr

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador humanitario de Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado, Ramiz Alakbarov, ha reclamado la entrada, con carácter "urgente", de maquinaria pesada y otros equipos de rescate a la Franja de Gaza, ante el derrumbe este miércoles de un edificio en el que residían alrededor de un centenar de personas desplazadas y que ha dejado hasta el momento una veintena de muertos.

"Pido que se apruebe con carácter urgente la entrada de maquinaria pesada, equipamiento especializado, aceite de motor y combustible necesarios para las operaciones de búsqueda y rescate", ha señalado en un comunicado en el que se ha mostrado "consternado" por el suceso.

Asimismo, ha solicitado que se suministren "tiendas de campaña, lonas y otros artículos no alimentarios a las comunidades más vulnerables en las próximas cuatro semanas", habida cuenta de que la mayoría de los gazatíes viven en "cientos de estructuras dañadas consideradas inseguras, a falta de mejores opciones".

"La tragedia de hoy pone de relieve los graves riesgos a los que se enfrentan las familias que viven en estas estructuras y la urgente necesidad de alternativas más seguras. Nadie debería tener que arriesgar su vida simplemente para encontrar un lugar seguro donde refugiarse", ha declarado.

Alakbarov ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas y a "todos los afectados por esta tragedia", y ha cifrado en un centenar las personas que residían en el edificio de la ciudad de Gaza cuando se derrumbó, "entre ellas 50 niños".

"Seguiremos solidarizándonos con la población de Gaza y trabajando para ayudar a quienes lo necesitan", ha agregado, en una nota en la que ha aprovechado para felicitar a la comunidad internacional por su "rápida" movilización ante el accidente.

Así, ha destacado que "Egipto ha proporcionado maquinaria pesada, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Qatar tienen previsto entregar artículos de socorro". "Aún se pueden salvar vidas, y hay que hacer todo lo posible por llegar hasta quienes quedan atrapados bajo los escombros", ha agregado.

El cuerpo de Protección Civil gazatí ha elevado a 20 los cuerpos sin vida recuperados de entre los escombros, que incluyen los de ocho niños, mientras que una veintena de personas han sido rescatadas, después de que un edificio residencial de la ciudad de Gaza que albergaba a un centenar de personas desplazadas se haya derrumbado y caído sobre tiendas de campaña adyacentes.