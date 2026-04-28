La ONU reclama rendición de cuentas en toda Siria tras registrar numerosos abusos de DDHH en centros de las FDS

Archivo - Un miembro de las fuerzas de seguridad sirias monta guardia en el exterior tras el traslado de cientos de personas del campo de Al Hol, en la gobernación de Hasaka, al noreste de Siria - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 28 Abr. (EURPOPA PRESS) -

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reclamado este martes que la rendición de cuentas se extienda a todo el territorio de Siria, tras una visita de cinco días a la gobernación de Hasaka, en el noreste del país, donde se han registrado un "número significativo" de abusos de Derechos Humanos, incluido en los centros de detención hasta ahora custodiados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"La rendición de cuentas debe extenderse también a todas las partes que han cometido graves violaciones y abusos en Siria, antes y durante la guerra", ha defendido su portavoz, Thameen al Kheetan, en un comunicado en el que ha dado cuenta del viaje de trabajo del personal a Hasaka, "donde recibieron testimonios directos y relatos de violaciones y abusos de Derechos Humanos".

Así, ha incidido en que se trata de sucesos "tanto pasados como presentes", entre ellos "un número significativo de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y deportaciones de detenidos" e incluso el hallazgo de tres fosas comunes en la citada gobernación el pasado mes de marzo, "una de ellas dentro de un antiguo centro de detención operado por" las fuerzas kurdo-árabes.

"Nuestro equipo también escuchó testimonios de familiares de personas desaparecidas, incluyendo niños y mujeres, quienes informaron que sus seres queridos desaparecieron mientras estaban detenidos por las FDS o las fuerzas de la coalición internacional", ha agregado Al Kheetan.

En este sentido, el portavoz ha advertido de que "muchos" de los reos transferidos por la coalición internacional contra Estado Islámico a Irak "no tengan acceso a sus familias ni a representación legal". "Las garantías procesales, incluidas las relativas a su traslado a otro país o autoridad de detención, el principio de no devolución y el derecho a un juicio justo para quienes sean sospechosos de delitos, deben respetarse plenamente, independientemente de su nacionalidad", ha defendido, recordando que muchos de los 7.000 detenidos por su vinculación con la organización yihadista y trasladados a cárceles iraquíes poseen nacionalidad siria.

Con todo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha celebrado la reciente apertura en Damasco del juicio contra el expresidente sirio Bashar al Assad y figuras de su régimen --pese a encontrarse la mayoría de ellos prófugos de la justicia-- como un "importante primer paso". "Es fundamental lograr justicia y reparación para los cientos de miles de víctimas, de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos", ha señalado, sobre un juicio que ha arrancado este domingo.

"Las desgarradoras escenas de madres desconsoladas llorando en la sala del tribunal evidencian la necesidad de un proceso de justicia transicional centrado en las víctimas. Al Assad, su hermano Maher y todos los juzgados en ausencia deben comparecer ante el tribunal en persona y rendir cuentas por la totalidad de los crímenes y violaciones que han cometido", ha agregado.

PREOCUPACIÓN POR DETENCIONES ARBITRARIAS POR PARTE DE ISRAEL EN LOS ALTOS DEL GOLÁN SIRIOS

Por otra parte, Al Kheetan ha incidido en las "crecientes denuncias" en el sur del país, en particular en los Altos del Golán ocupados por Israel ante la "expansión de las operaciones" de las fuerzas israelíes "pone vidas en riesgo". "Se están restringiendo los derechos a la vida familiar y a la privacidad, y los medios de subsistencia, especialmente en las comunidades agrícolas, se han visto gravemente afectados", ha denunciado.

Asimismo, el portavoz ha apuntado a un "aumento del acoso y la intimidación, detenciones, interrogatorios, registros domiciliarios y restricciones a la libertad de movimiento" en la gobernación de Quneitra, donde el Ejército de Israel ha "instalado puestos de control, registrado viviendas y arrestado y detenido a civiles".

Al menos 250 personas, incluido niños, han sido detenidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Siria desde el derrocamiento de Bashar al Assad a finales de 2024, según denuncian desde Damasco. Esta cifra incluye medio centenar que permanecen bajo custodia de las autoridades israelíes y varias que han sido trasladadas a prisiones en los Altos del Golán, lo que, de acuerdo a la ONU, "suscita preocupación por las detenciones arbitrarias, así como por las desapariciones forzadas en algunos casos, sobre las que aún no se tiene información confirmada acerca de su estatus legal o paradero".

Naciones Unidas ha mostrado asimismo su preocupación ante el proyecto recientemente aprobado por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu "para expandir los asentamientos ilegales en los Altos del Golán sirios ocupados, con planes, según informes, para traer a 3.000 nuevas familias israelíes como colonos a la zona, en violación del Derecho Internacional Humanitario", por lo que al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha pedido a las autoridades de Israel que pongan "fin a todas las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Siria", emprendan "investigaciones rápidas e independientes de estas presuntas violaciones" y detengan sus planes de "asentamiento" en los Altos del Golán.