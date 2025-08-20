La ONU subraya que las sanciones de EEUU contra personal del TPI "socavan los cimientos de la justicia internacional"

Archivo - El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha subrayado que las sanciones impuestas este miércoles por el Gobierno estadounidense contra cuatro de miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) involucrados en casos contra Israel y Estados Unidos "socavan los cimientos de la justicia internacional".

"Creemos firmemente que el TPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional y respetamos su labor. Nos preocupan profundamente las decisiones tomadas de imponer nuevas sanciones a los funcionarios del TPI en virtud de una orden emitida por Estados Unidos", ha declarado el Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la decisión de Washington "impone graves impedimentos al funcionamiento de la Fiscalía y al respeto de todas las situaciones que se encuentran actualmente ante el tribunal". "La independencia judicial es un principio básico que debe respetarse, y este tipo de medidas socavan los cimientos de la justicia internacional", ha zanjado.

Washington ha sancionado a dos jueces, la canadiense Kimberly Prost y el francés Nicolás Guillou, y dos fiscales adjuntos, la fiyiana Nazhat Shameem Khan y el senegalés Mame Mandiaye Niang, involucrados en casos contra Israel y Estados Unidos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

La Administración Trump ya sancionó al fiscal jefe del TPI, Karim Khan, que fue quien solicitó las órdenes de detención contra dos cargos israelíes y tres líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que ya han fallecido en la ofensiva del Ejército de Israel. Además, Washington también impuso sanciones en junio contra cuatro juezas del tribunal.