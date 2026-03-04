La ONU ve cada vez "más desalentador" el impacto humanitario de la escalada de la violencia en Oriente Próximo

Archivo - El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Evan Schneider - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha lamentado este martes que las consecuencias humanitarias derivadas de la escalada de la violencia en Oriente Próximo, tras el ataque masivo lanzado el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, son "cada vez más desalentadoras".

Alertando de que es la propia población civil quien padece las consecuencias del aumento de las tensiones en la zona, Fletcher ha hecho un llamamiento a proteger a la población, en un contexto en que, ha subrayado, los ataques están afectando a hogares, hospitales y escuelas.

"Personas e infraestructuras civiles han sido atacadas en Irán, Líbano, Siria, los territorios palestinos ocupados, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Arabia Saudí, entre otros", ha espetado el secretario general adjunto en una declaración realizada este martes.

El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha exhortado a todas las partes involucradas a actuar "con máxima moderación" en aras de "evitar una mayor escalada", y sin perder de vista la protección de civiles, extranjeros e infraestructuras críticas.

"Volver a la mesa de negociaciones es la única forma de poner fin a la matanza, destrucción y desesperación", ha subrayado Türk, en relación a estas hostilidades que ya han afectado a una docena de estados.

Ante esta coyuntura, tras realizar una evaluación de daños y medición de la magnitud de la "creciente" respuesta humanitaria requerida, Fletcher ha informado de que han sido activados planes de contingencia en Irán, Afganistán, Pakistán, Líbano, los territorios palestinos ocupados, Siria y Yemen. No obstante, ha acusado que la "limitada presencia" de ONG internacionales, así como el acotado espacio operativo en Irán, "dificultan" la situación.

Asimismo, el secretario general adjunto ha puesto el foco en el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo situada entre Omán e Irán, para alertar de que "si continúa interrumpido" el mismo, el precio de los alimentos "se disparará" y los sistemas de salud y suministros básicos se verán afectados al depender de las importaciones.

"Estamos preposicionando reservas, identificando rutas de suministro alternativas y preparando opciones de financiación rápida, incluyendo posibles asignaciones del Fondo Central para la Acción en Emergencias", ha avanzado.

NECESIDADES HUMANITARIAS MÁS AMPLIAS

En su declaración, Fletcher también se ha referido a Afganistán señalando que si ya casi 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, una escalada regional "podría agravar" una crisis de inseguridad alimentaria que, ha insistido, "ya es grave", afectando a "más de 17 millones de personas".

En Pakistán, donde la ONU ha lamentado ataques contra una de sus instalaciones, el secretario general adjunto ha advertido que la "gran inestabilidad" latente en Irán podría derivar en "movimientos masivos de personas", especialmente hacia la provincia de Baluchistán.

Por su parte, en los territorios palestinos ocupados, donde el impacto de la escalada de las hostilidades ha dejado "consecuencias operativas inmediatas", pese a que el paso de Kerem Shalom, en el sur de la Franja de Gaza, ha sido reabierto este mates para la entrada de combustible y suministros humanitarios "de manera gradual", otros como el de Rafá continúan cerrados.

"Las evacuaciones médicas continúan suspendidas, dejando a más de 18.000 pacientes, entre los cuales se incluyen 4.000 niños, sin acceso a la atención especializada que necesitan". A ello se suma que en Cisjordania, las fuerzas israelíes mantienen cerradas la mayoría de los puestos de control, lo que no solo dificulta la libertad de movimiento de los palestinos, afectando a su capacidad de acceder a servicios y medios de vida, sin también a la capacidad de los socios humanitarios de desarrollar sus operaciones.

Con relación a los ataques israelíes lanzados contra el sur del Líbano, Fletcher ha precisado que ya se han superado las 50 víctimas mortales y los 150 heridos, lo que ha desembocado en una "destrucción considerable" así como en "desplazamientos masivos". A ello se suma, según ha precisado el secretario, que hasta el momento el ejército israelí ha emitido órdenes de desplazamiento para más de 100 ciudades y pueblos del sur y del valle de la Becá.

PREOCUPACIÓN POR LOS IRANÍES

Por su parte, la portavoz principal del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, se ha referido este martes a las hostilidades en el Líbano, después de que el partido-milicia chií libanés Hezbolá atacara dos bases militares israelíes, así como a las "fuertes represalias" adoptadas por Israel, en aras de instar a ambas partes a "poner fin de inmediato" a esta "grave escalada de violencia".

Del mismo modo, Shamdasani ha mostrado preocupación por el bienestar del pueblo iraní, al calor del "historial represivo" del régimen de los Ayatolás, poniendo el foco en la importancia del "restablecimiento inmediato" de los servicios de telecomunicaciones, de manera que la población "vuelva a tener acceso a internet" y a la información esencial para, incluso, poder mantenerse a salvo en el marco de las hostilidades en curso.

Finalmente, la portavoz se ha referido a los "cientos" de presos políticos del país que "continúan detenidos arbitrariamente", llamando a que se garantice su protección y se proceda a su "pronta liberación".

"Los Derechos Humanos no deben ser instrumentalizados ni utilizados como moneda de cambio por ningún Estado: sabemos por la dolorosa historia lo que puede significar para los derechos humanos el uso de la fuerza bruta externa", ha insistido remarcando que los Derechos Humanos deberán ocupar un "lugar central" en el "futuro" de Irán.