Archivo - El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson - NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Suecia, Ulf Kristersson, está muy cerca de renovar su mandato después de que el Partido del Centro haya anunciado esta tarde que concederá el próximo lunes su respaldo al jefe del Gobierno en un varapalo a los ganadores de las últimas elecciones, los Socialdemócratas, incapaces de concretar un Ejecutivo.

La líder centrista, Elisabeth Thand Ringqvist, se ha convertido en el engranaje que hacía falta al anunciar su apoyo a Kristersson en la rueda de prensa de este jueves. Ahora, tiene tres días para convencer al resto de su partido porque "la decisión" de respaldar al primer ministro "ha sido mayoritaria pero no unánime".

Si los 25 diputados centristas le conceden su apoyo, Kristersson estaría capacitado para formar un gobierno en minoría de cuatro partidos si todos suman los 175 escaños que hacen falta (bien en forma de apoyo explícito o abstención).

Con el respaldo centrista, el líder del Partido Moderado tendría el 'sí' de 136 diputados. La ultraderecha de los Demócratas de Suecia ha prometido abstenerse antes de pasar a la oposición, por lo que Kristersson sumaría otros 62 votos más.

En un comunicado recogido por el diario 'Aftonbladet', Kristersson ha celebrado el mensaje "de bienvenida" de Ringqvist. "Un gobierno de colaboración con nuestros cuatro partidos, centrado en el crecimiento y el bienestar, sería bueno para Suecia", ha indicado antes de apostillar que respetará absolutamente la decisión final que alcance la cúpula del partido centrista de cara a la votación que tendrá lugar el lunes 30 a las 13.00 (misma hora en España peninsular y Baleares).