OPEP+ aumenta en otros 188.000 barriles diarios su oferta a partir de septiembre

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MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado OPEP+ ha anunciado este domingo que incrementará en otros 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para septiembre, según un acuerdo alcanzado en su cuarta reunión tras la sorprendente decisión anunciada en mayo por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

Al término de su reunión virtual de este domingo, los siete países de la OPEP+ (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia) han decidido proseguir su política de "compromiso con la estabilidad del mercado" en la continuación de unos ajustes al alza que han agregado 940.000 barriles por día a las cuotas, equivalente a casi el 1% de la demanda global, desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.

Hasta ahora, esos aumentos han sido teóricos porque la guerra ha bloqueado el estrecho de Ormuz e impedido que los miembros del golfo Pérsico aumentaran las exportaciones y la producción. Sin embargo, desde la firma del Memorándum de Entendimiento entre Teherán y Washington, los saudíes y sus vecinos han comenzado a restablecer los envíos, ayudando a generar un superávit en mercados asiáticos clave.

El aumento de 188.000 barriles por día programado por la OPEP+ para septiembre completa, aunque solo sea sobre el papel, la reversión de dos capas de recortes de producción realizados en 2023 cuando la coalición buscaba evitar un exceso.

Excluyendo la participación de Emiratos Árabes Unidos, estas restricciones ascendieron a alrededor de 3,5 millones de barriles por día, aunque en realidad se ha reactivado mucho menos, ya que las limitaciones técnicas impiden a muchos países aumentar la producción tanto como se les permite.

Los delegados dijeron la semana pasada que después de un aumento en septiembre, se espera que las cuotas de producción se mantengan estables hasta fin de año, de acuerdo con los planes de mantener congelada una tercera capa de suministro inactivo después de que se desconectó en 2022. El plan aún podría cambiar dependiendo de las circunstancias, dijo uno de los delegados.

Al igual que con las dos primeras capas, muchas naciones de la OPEP+ tendrían dificultades para reactivar gran parte esta última, dado el deterioro de su capacidad en los últimos años. Incluso antes de que la guerra obligara a los productores del golfo Pérsico a cerrar la producción, la gran mayoría de la capacidad ociosa de la alianza estaba en manos de Arabia Saudí.

Rusia, por ejemplo, ha estado bombeando considerablemente por debajo de su nivel permitido durante algún tiempo mientras lucha con las sanciones impuestas tras su invasión de Ucrania, indican datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Kazajistán se ha visto obligado a reducir la producción en medio de una serie de ataques a barcos que cargan petróleo en o cerca de la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en la costa rusa del mar Negro, que maneja alrededor del 80% de las exportaciones de crudo de Kazajstán. En cualquier caso, el país ha incumplido sistemáticamente su cuota de la OPEP+, limitando la relevancia de cualquier aumento de su objetivo formal.