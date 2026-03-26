La oposición acusa al Gobierno israelí de enviar al Ejército a una guerra en "múltiples frentes" sin estrategias

Archivo - El líder de la oposición israelí, Yair Lapid - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha acusado este jueves al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de "enviar" a los militares del Ejército a una guerra en "múltiples frentes" sin estrategias, sin recursos y con muy pocos soldados disponibles.

Lapid ha indicado que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha informado recientemente al gabinete de que ya no tienen forma de seguir reclutando reservistas y de que los que hay en activo "están agotados y extenuados", advirtiendo así de un eventual colapso de las Fuerzas Armadas ante las crecientes exigencias operativas, no solo en Irán o Líbano.

"La conclusión es la siguiente: el Gobierno ha enviado al Ejército a una guerra en múltiples frentes sin una estrategia, sin recursos suficientes y con muy pocos soldados", ha criticado en un vídeo recogido en sus redes sociales, agregando que las Fuerzas de Defensa de Israel están al límite de sus capacidades.

El líder del partido Yesh Atid ha instado así al Ejecutivo a "poner fin a su cobardía" y "detener de inmediato toda la financiación a los ultraortodoxos que evaden el servicio militar, enviar a la policía militar tras los desertores y reclutar a los ultraortodoxos sin dilación".

Por otro lado, Lapid ha pedido que se aparte al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien "apoya abiertamente a terroristas judíos" y a "desplegar todos los recursos policiales disponibles" para "combatir el terrorismo judío" en Cisjordania.