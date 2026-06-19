La oposición armenia impugna los resultados de las parlamentarias alegando irregularidades

Gohar Meloyan, miembro del partido Armenia Fuerte - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bloque opositor Armenia Fuerte ha recurrido este viernes ante el Tribunal Constitucional del país los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas a principios de junio en las que ganó la formación del primer ministro, Nikol Pashinián, con cerca del 50% de los votos, alegando presuntas irregularidades.

El partido "exige que se invaliden los resultados de las elecciones o que se programe una segunda vuelta electoral", ha señalado en redes sociales su portavoz, Marianna Ghahramanyan.

La impugnación, presentada por la diputada Aram Vardevanyan, pide en la misma línea, que "se invalide la decisión (...) de la Comisión Electoral Central (CEC) de Armenia" fechada a 14 de junio sobre los comicios celebrados una semana antes, alegando "violaciones electorales masivas y organizadas por las autoridades" armenias.

Ahora el Tribunal Constitucional tiene hasta 15 días para examinar la petición y tomar una decisión al respecto, todo ello en caso de que la admita a trámite, lo que debe decidir en un plazo de dos días una vez presentada la impugnación, según han señalado fuentes de la corte a la agencia de noticias NEWS am.

El partido proeuropeo de Pashinián, Contrato Civil, se impuso con el 49,81% de los votos mientras que Armenia Fuerte, liderada por Samuel Karapetián, quedó en segundo lugar con un 23,29% de los respaldos.