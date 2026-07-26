La oposición en el exilio aplaude las protestas contra Saied en el quinto aniversario de la disolución del Parlamento

Cientos de personas protestan en Túnez en el aniversario de la disolución del Parlamento - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oposición tunecina en el extranjero ha aplaudido este domingo que miles de personas hayan salido a la calle en el país africano para protestar contra el Gobierno liderado por el presidente Kais Saied con motivo del aniversario de la disolución del Parlamento hace cinco años, que coincide con la proclamación del país como república.

"La oposición tunecina en el extranjero subraya la necesidad de proteger las instituciones y las instalaciones públicas y privadas, así como de garantizar una justicia pronta a través de un poder judicial independiente para exigir responsabilidades a todos aquellos que hayan cometido delitos contra el pueblo tunecino", ha indicado en un comunicado publicado por el activista y bloguero Thamer Bedida.

En este sentido, han celebrado que cientos de personas salieran a las calles en la víspera en Túnez pidiendo la dimisión de Saied y "exigiendo que el poder se le devuelva al pueblo y que rinda cuentas" por presuntos delitos de corrupción", además de "socavar la independencia del poder judicial y de las instituciones estatales".

"Fue una demostración magnífica que desbarata cualquier intento de distorsión, menosprecio o siembra de dudas por parte de los secuaces del régimen golpista", han subrayado los opositores en el exilio, agregando que esto hace que se "desmorone" la imagen de que el Gobierno de Saied goza de "popularidad.

La oposición en el extranjero ha instado así a avanzar hacia una "nueva etapa" que permita romper el "aislamiento internacional, erradicar la pobreza y la tiranía", así como "establecer una democracia auténtica" en el país africano.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace años las acciones de Saied y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas por cargos de corrupción o terrorismo.

Túnez, considerado como uno de los pocos ejemplos de éxito democrático tras el estallido de la 'Primavera Árabe', ha sufrido durante el último lustro un retroceso en derechos y libertades que ha sido achacado al presidente, lo que ha llevado a sus críticos a trazar paralelismos con Zine el Abidine ben Alí, quien gobernó el país de 1987 a 2011.