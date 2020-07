La oposición de Hong Kong comienza su segundo día de primarias tras constatar un alto índice de participación

Los líderes opositores hongkoneses Ivan Lam, Joshua Wong y Agnes Chow - May James/ZUMA Wire/dpa

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oposición de Hong Kong espera que más de medio millón de personas acaben depositando su voto cuando terminen las elecciones primarias que se están celebrando este fin de semana en el territorio en un momento crítico para su futuro tras la declaración de la polémica Ley de Seguridad Nacional decretada desde China y destinada, según sus críticos, a aniquilar a la disidencia.

A mediodía de este domingo (noche en España), un total de 318.000 personas habían depositado su voto electrónico más otros 10.000 votos adicionales en papel, según informaron los organizadores en rueda de prensa recogida por la cadena pública del territorio RTHK.

El político y activista Avery Ng ha anticipado que la participación podría llegar al medio millón de personas y, con suerte "romper el récord de participación de 570.000 personas establecido en 2010", según ha declarado a la agencia DPA.

A pesar de los últimos episodios de tensión, la votación celebrada el sábado en 250 pequeños colegios electorales ha sucedido con relativa fluidez y sin incidentes de consideración que lamentar, según han explicado los organizadores.

Sin embargo, la sombra de la Ley de Seguridad amenaza estos comicios. El pasado jueves, el Secretario de Asuntos Constitucionales del Continente, Erick Tsang, avisó que los organizadores y participantes de las elecciones primarias podrían violar la nueva ley, al esgrimir que las encuestas podrían ser manipuladas.

De hecho, este pasado viernes tuvo lugar una redada policial contra una de las organizaciones encargadas de los sondeos, el Instituto para la Investigación de la Opinión Pública (PORI, por sus siglas en inglés).

El subdirector del PORI, Chung Kim Wah, ha explicado que la Policía les ha dicho que la inspección obedece a una supuesta filtración de los datos recogidos en un estudio de opinión realizado en 2013, en declaraciones al 'South China Morning Post'.

Au Nok Hin, coorganizador de estas elecciones primarias, ha denunciado directamente la supuesta intención de las autoridades hongkonesas de "suprimir" la votación o provocar al menos un "efecto disuasorio" entre organizadores y votantes.

No obstante, Chung ha aclarado que, de ser así, no lograrían su objetivo ya que los ordenadores relacionados con las primarias opositoras no están en esas oficinas.

El objetivo de estos comicios es el de elegir a candidatos capacitados para obtener la mayoría de escaños (35 o más) en las elecciones del Consejo Legislativo de septiembre, lo que les concedería un extraordinario mecanismo de defensa para protegerse de las imposiciones de Pekín.

Tres millones de personas acudieron a los colegios electorales el 24 de noviembre para las elecciones de 2019 del Consejo de Distrito de Hong Kong, lo que resultó en una victoria aplastante para la oposición, que obtuvo el control de 17 de los 18 Consejos de Distrito.