La oposición paquistaní recurre el estado de emergencia en Jáiber Pastunjua por "inconstitucional"

Archivo - Bandera de Pakistán en la localidad de Karachi - PPI / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de oposición de Pakistán, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), ha presentado este miércoles un recurso ante el Tribunal Superior de Peshawar (PHC) contra el estado de emergencia decretado la semana pasada en la provincia de Jáiber Pastunjua y su nuevo gobernador impuesto por Islamabad.

El presidente de la formación, el abogado Gohar Ali Khan, ha solicitado al alto tribunal que declare inconstitucional la medida adoptada el domingo por el Gobierno central ante el deterioro de la situación de seguridad y el repunte de la actividad terrorista en este territorio en la frontera con Afganistán.

En particular, ha solicitado a la corte que anule el estado de emergencia al considerarlo "inconstitucional, extralimitado, (...) viciado de malicia tanto en derecho como en hecho, carente de fundamento objetivo y sin efecto jurídico alguno".

El recurso, del que se ha hecho eco el diario paquistaní 'Dawn', cita como demandados al Gobierno --a través de los ministerios de Justicia, Interior y Defensa--, así como a la provincia de Jáiber Pastunjua, incluido el nuevo ministro principal, Faisal Karim Kundi, que ha asumido su dirección en nombre del Ejecutivo central.

El letrado ha impugnado así la "constitucionalidad, legalidad y competencia" de la medida de Islamabad, el despliegue de tropas paquistaníes en la provincia y "todas las órdenes ejecutivas, notificaciones y órganos consiguientes y derivados" constituidos tras ello.

Esto incluye el consejo tecnocrático de once miembros establecido para asesorar a Kundi al frente de la provincia, así como la detención "arbitraria" del hasta ahora ministro principal de Jáiber Pastunjua, Sohail Afridi.

El anuncio se produce tras el aumento de las tensiones entre el Gobierno federal, liderado por la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) y el PTI, formación del ex primer ministro encarcelado Imran Jan.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.