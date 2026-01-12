Oposición a la primera ministra japonesa avisa de que un adelanto electoral romperá el acuerdo para presupuestos

Archivo - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una rueda de prensa en Seúl. - Europa Press/Contacto/Suh Jeen Moon - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oposición a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha advertido de que un posible adelanto electoral romperá el acuerdo con su formación para el proyecto de presupuestos para el año 2026, por lo que ha advertido que la jefa del Ejecutivo no contaría con su apoyo.

El líder del opositor, Partido Democrático para el Pueblo, Yuichiro Tamaki, ha avisado de que su partido no respaldaría el proyecto de cuentas para el próximo año si Takaichi da el paso de disolver la Cámara Baja para convocar elecciones en febrero.

"No estaría en disposición de garantizarlo", ha declarado el líder opositor sobre el respaldo al proyecto presupuestario de Takaichi, en unas declaraciones recogidas por la agencia Jiji Press. Este paso violaría el acuerdo alcanzado entre el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su formación para aprobar las cuentas, ha advertido.

Estas palabras llegan en un momento en el que la primera ministra japonesa estaría valorando el adelanto electoral, según informan distintos medios nipones, que apuntan en concreto a que se podría disolver el Parlamento a finales de enero, pocos días después de retomar su actividad el día 23, y que los japoneses pasaran por las urnas el próximo 8 o 15 de febrero.

Takaichi asumió el cargo en octubre convirtiéndose en la primera mujer en liderar el Gobierno japonés y cuenta con niveles de apoyo inusualmente altos, con un respaldo popular de en torno al 70%.

Este dato refuerza la idea de convocar elecciones para consolidar el poder de la coalición, teniendo en cuenta que el PLD y sus aliados cuentan con una mayoría mínima en la Cámara Baja, sostenida por el apoyo de tres legisladores independientes, mientras que siguen en minoría en la Cámara Alta.

Desde la oposición se da por hecho que cuando se retomen la actividad parlamentaria se dará el paso de disolver la Cámara Baja y convocar elecciones en febrero, y el líder del Partido Democrático Constitucional, Yoshihiko Noda, ya ha asegurado que su formación ya se encuentra en "modo electoral". De parte de los aliados gubernamentales del Partido de la Innovación (Ishin) ven este paso como una opción de cambio hacia "una nueva etapa".