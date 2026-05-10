La oposición somalí denuncia que las fuerzas de seguridad han matado a un manifestante durante protestas en Mogadiscio

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -
La oposición de Somalia ha denunciado que las fuerzas de seguridad somalíes han matado a tiros a un manifestante durante una serie de protestas en la capital, Mogadiscio, a pocos días de que expire el mandato del presidente somalí, Hasan Sheij Mohamud, en un ambiente político cada vez más caldeado.
El exprimer ministro de Somalia Hasan Ali Jaire, en rueda de prensa recogida por el portal Caasimada On Line, ha precisado que las fuerzas de seguridad abrieron fuego en el barrio de Daynile, uno de los veinte escenarios de movilizaciones.
El Gobierno somalí no ha ofrecido todavía un balance de víctimas. Previamente, había avisado de que solo permitiría la concentración en un lugar, el estadio Yarisow Koonis. Lo que ha ocurrido este domingo, según un comunicado remitido por el Ministerio de Información, "no es una expresión política responsable sino un acto de movilización política violenta que pone en riesgo la paz, la seguridad y la vida cotidiana de los casi cuatro millones de habitantes de Mogadiscio".
La capital de Somalia seguirá bajo alerta máxima porque la oposición ha planeado cinco días seguidos de protestas según se va acercando el momento en que el presidente somalí debería abandonar el poder, el próximo viernes 15 de mayo, en lo que podría tratarse del comienzo de la peor crisis política en años para el país africano, erosionado desde hace meses por las constantes fricciones entre el Gobierno federal y los dirigentes estatales.
Todos los esfuerzos para convocar elecciones para esta fecha han fracasado prácticamente antes de empezar por una multitud de motivos. Hay estado separatistas como Puntlandia o Jubalandia que han roto el diálogo con el Gobierno porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar el sufragio universal en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello.
Además, existe la constante amenaza de la violencia de grupos armados como Al Shabaab o Estado Islámico. Otro estado separatista como es Somalilandia ha sido reconocido recientemente por Israel en una decisión sin precedentes.
Todos estos factores, sumados, han colocado al país al borde de la fragmentación mientras el presidente se aferra a su argumento de que revisión constitucional bajo la que ahora funciona el país estipula un nuevo límite de mandato de cinco años que, en teoría, le capacitaría para seguir gobernando de manera legítima más allá de mediados de este mes.