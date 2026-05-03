La oposición de Somalia no reconocerá al presidente cuando expire su mandato el 15 de mayo

Archivo - El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud - Europa Press/Contacto/Noushad Variyattiyakkal

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Una de las principales coaliciones opositoras de Somalia ha anunciado que dejará de reconocer la legitimidad del presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, cuando expire formalmente su mandato el próximo 15 de mayo en lo que podría tratarse del comienzo de la peor crisis política en años para el país africano, erosionado desde hace meses por las constantes fricciones entre el Gobierno federal y los dirigentes estatales.

"El mandato constitucional del Presidente de Somalia finaliza el 15 de mayo de 2026. Después de esa fecha, lo reconoceremos como un ciudadano común", ha avisado la coalición de políticos opositores de la capital, Mogadiscio, en un comunicado publicado este fin de semana tras un amplia ronda de consultas con líderes tribales, académicos y representantes de la comunidad internacional, entre ellos de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Turquía y Naciones Unidas.

Aunque la coalición opositora ha asegurado en su comunicado que su intención es la "salvaguardar la soberanía del Estado y rechazar cualquier reacción que pudiera conducir a una crisis", también advierten de que a partir del 15 de mayo "los estados regionales y las fuerzas opositoras comenzarán a impulsar la resistencia pacífica y la movilización ciudadana para evitar un vacío constitucional", de acuerdo con la nota recogida por el portal Hiraan on Line.

Todos los esfuerzos para convocar elecciones para esta fecha han fracasado prácticamente antes de empezar por una multitud de motivos. Hay estado separatistas como Puntlandia o Jubalandia que han roto el diálogo con el Gobierno porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar el sufragio universal en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello. Además, existe la constante amenaza de la violencia de grupos armados como Al Shabaab o Estado Islámico. Otro estado separatista como es Somalilandia ha sido reconocido recientemente por Israel en una decisión sin precedentes.

Todos estos factores, sumados, han colocado al país al borde de la fragmentación mientras el presidente se aferra a su argumento de que revisión constitucional bajo la que ahora funciona el país estipula un nuevo límite de mandato de cinco años que, en teoría, le capacitaría para seguir gobernando de manera legítima más allá de mediados de este mes.

El mandatario ha decidido realizar un esfuerzo de última hora y convocado a los líderes del Consejo para el Futuro de Somalia, la principal alianza opositora del país, a una reunión de emergencia el próximo domingo para intentar encontrar una salida a la crisis, según ha anunciado la oficina de Presidencia.

"El Presidente considera que, en esta coyuntura crítica, el entendimiento mutuo y el compromiso son esenciales para garantizar que el diálogo, en este momento oportuno, sea significativo y produzca resultados concretos", dice el comunicado, en el que la Presidencia somalí "reafirma una vez más que el Gobierno Federal de Somalia mantiene su compromiso de fortalecer un proceso político basado en la inclusión y la preservación de la unidad, la soberanía y la condición de Estado de Somalia".

El presidente somalí también ha mantenido a última hora de este domingo una reunión con otro destacado opositor como es el expresidente Sharif Sheij Ahmed, que forma parte de la coalición opositora del Foro de Salvación de Somalia. Otro de sus miembros más destacados, el ex primer ministro Hasán Alí Jaire, anunciaba igualmente este sábado que tampoco reconocerá al mandatario más allá del próximo 15 de mayo, según declaraciones recogidas por Radio Shabelle.