La oposición taiwanesa consigue aprobar el comienzo de un difícil juicio político contra el presidente Lai

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Taiwán ha aprobado este viernes el comienzo de los procedimientos para abrir un juicio político al presidente, Lai Ching Te, gracias a la mayoría de la que disfruta una oposición liderada por el histórico Kuomintang (KMT), próximo a China, que sin embargo carece por ahora de los votos necesarios para remachar la propuesta.

El Yuan Legislativo de Taiwán ha aprobado por 60 votos a favor por 51 en contra la propuesta inicial de 'impeachment' en la culminación de una serie de encontronazos entre el Gobierno y la oposición que alcanzaron un punto culminante el 15 de diciembre, cuando el presidente Lai se negó a ratificar una ley fiscal impulsada por la mayoría opositora para incrementar el reparto de fondos a las administraciones locales, muchas de ellas controladas por el KMT.

Esta circunstancia sin precedentes ha representado para el KMT el último ejemplo de que el presidente de Taiwán, como lleva meses denunciando, está actuando de manera autoritaria y se está saltando la Constitución.

A ello hay que añadir que la flamante líder del KMT Cheng Li Wun, se ha manifestado radicalmente en contra de otras grandes iniciativas planteadas por el presidente, como el enorme aumento del gasto militar (un 23 por ciento más) para los próximos doce meses para reforzar los sistemas de defensa frente a la amenaza que el presidente percibe en Pekín.

El partido de Lai se ha limitado a votar en contra de la propuesta de este viernes, recordado que el KMT y el Partido Popular de Taiwán no cuentan con la mayoría de dos tercios necesaria para condenar al presidente y denunciado que lo único que quiere la oposición es someter al mandatario a un interrogatorio público.

De todas formas, y con ánimo conciliador, la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, ha indicado que el Gobierno en modo alguno va a protestar contra el comienzo del procedimiento tras constatar que, por ahora, es "legal, constitucional y procesalmente sólido".

Todo este embrollo sucede en un territorio prácticamente instalado en la parálisis política: los legisladores de la oposición han utilizado su mayoría para bloquear o retrasar proyectos de ley gubernamentales, mientras el Gobierno de Lai se ha resistido a implementar varias medidas respaldadas por la oposición, acusando a los legisladores de abuso de poder.

Sin embargo, los partidos del territorio han exhibido el consenso suficiente como para seguir operando con relativa normalidad y pesar de un proceso que se antoja muy largo: incluso si el 'impeachment' lograra ser aprobado por la legislatura --una votación final que tendrá lugar en mayo del año próximo-- tendría pendiente un largo debate en el Tribunal Constitucional, donde todos los jueces de primera instancia en funciones han sido nombrados por la expresidenta Tsai Ing Wen, del partido de Lai.