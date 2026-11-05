La oposición venezolana lamenta que en la Cumbre Iberoamericana no se defienda inequívocamente la democracia

Archivo - La líder opositora venezolana, María Corina Machado. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la oposición venezolana María Corina Machado y Edmundo González han lamentado este jueves que la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid no sea un espacio en el que de manera inequívoca se promueva la libertad y la democracia, a tenor de la presencia de delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ha asegurado que como muchos otros ciudadanos de estos países no se sienten representados.

Así, han criticado que los avances que se puedan alcanzar durante el encuentro, así como los desafíos que se planteen, "carecen de sentido pleno si la libertad, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales no se asumen como condición previa y necesaria para la cooperación".

"Renunciar a la defensa de tales valores significa tolerar, en silencio, la vulneración de los derechos más elementales de millones de iberoamericanos", han afeado ambos dirigentes, quienes se han reivindicado como "legítimos representantes de la voluntad soberano de todos los venezolanos".

"Condenamos los regímenes que oprimen a Venezuela, Cuba y Nicaragua, y abogamos por hacer de la Cumbre Iberoamericana un espacio de inequívoca defensa y promoción de la libertad, la democracia y los Derechos Humanos en los veintidós países que integran nuestra Comunidad regional", han manifestado Machado y González.

De igual manera han aprovechado para reclamar nuevamente nuevas elecciones en Venezuela y ha respaldado la versión estadounidense de que una vez se designen a finales de este año a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, ha de convocar a la ciudadanía de nuevos a las urnas.

"Avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena superación del orden constitucional en Venezuela", han apoyado ambos opositores, quienes observan esa cita como "un horizonte de esperanza para todo el país".

"Ante la región sostenemos que ni Venezuela ni el continente serán verdaderamente libres mientras no lo sean las repúblicas hermanas de Cuba y Nicaragua. No cejaremos esfuerzos hasta que toda Iberoamérica conviva en libertad plena", han abogado los dos líderes de la oposición.

Los líderes iberoamericanos se han reunido este jueves en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana en la que ha expresado su rechazo a la "coerción" y las violaciones a la Carta de Naciones Unidas en la región, en una declaración final sin el apoyo de Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay que no han suscrito este punto.

El texto de conclusiones ha salido adelante pese a que algunos países se han desvinculado de distintos aspectos de la declaración, en concreto los relativos a la injerencia política en la región, a varios de los acuerdos alcanzados y al lenguaje relativo a la igualdad de género.