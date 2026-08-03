El opositor Boris Nadezhdin abandona Rusia y reaparece en París tras poner fin a su campaña electoral

Archivo - El político ruso opositor Boris Nadezhdin - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El político opositor ruso Boris Nadezhdin, que recientemente puso fin a su campaña electoral como candidato al Parlamento en las elecciones legislativas del próximo mes de septiembre tras ser incluido en la lista de agentes extranjeros del Kremlin, ha abandonado Rusia y ha reaparecido en la capital de Francia, París.

"Hola a todos, tengo buenas noticias: estoy vivo y libre. Lamentablemente, no estoy en Rusia. Ahora necesito evaluar mi situación y ver cómo puedo seguir adelante. Les contaré mis planes más adelante", ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que aparece de pie con la Torre Eiffel de París a sus espaldas.

El opositor, que no ha detallado cómo ha salido del país, informó a mediados de julio de que recibió una notificación por parte de las autoridades rusas sobre una prohibición temporal de salida de Rusia debido a presuntas deudas por las costas judiciales derivadas del juicio en su contra, han recogido varios medios independientes rusos.

Nadezhdin --que presentó su candidatura a las elecciones parlamentarias por la circunscripción de Mitishchi, en la región de Moscú-- fue incluido recientemente en la lista de agentes extranjeros por parte del Ministerio de Justicia ruso, una denominación que le señala como presunto colaborador de otros países para desestabilizar la situación interna en Rusia, con las restricciones laborales, sociales y económicas que ello conlleva.

El opositor --señalado por crear y distribuir "contenido" a sueldo de agentes extranjeros, así como llamamientos a participar en "manifestaciones y piquetes" ilegales-- también fue detenido por exhibir "símbolos extremistas" y multado por un tribunal de la región de Moscú con 1.000 rublos (11 euros). La sanción se produjo tras la difusión en sus redes sociales de una fotografía del fallecido Alexei Navalni.

Nadezhin llegó a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2024, si bien fue descalificado por la Comisión Electoral de Rusia, que invalidó las más de 9.000 firmas presentadas por el político y exdiputado.