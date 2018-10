O.Próximo/España.- Amnistía asegura que España vendió armas a Israel por un valor de 440.000 euros

Actualizado 04/06/2007 16:14:08 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

España vendió armas a Israel en 2006 por valor de 440.000 euros, según denunció hoy el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, que pidió que no se realicen "ventas ni transferencias de armas ni a Israel ni a la Autoridad Palestina mientras no se garantice que no se va a utilizar contra población civil".

Beltrán reconoció que el valor de la vente "no es una cantidad grande en el contexto actual", pero señaló que, entre estas armas pudo haber desde pistolas y armas cortas hasta bomba y torpedos.

El director de AI hizo estas declaraciones en la presentación de un informe de la organización con motivo del 40 aniversario de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, en el que denuncia los "devastadores efectos" de las cuatro décadas de ocupación militar, que provoca que casi dos millones de personas vivan en "estado de sitio", en una situación de "violación de Derechos Humanos difícilmente encontrable en otras partes del mundo".

En la presentación, Beltrán anunció que en los próximos días se lanzará una iniciativa a nivel internacional a través de internet para enviar mensajes al Gobierno israelí para que pongan fin a los "abusos" en los territorios palestinos. En España, la iniciativa también contempla el envío de correos al Gobierno, para instarle a que trabaje para que en las iniciativas de paz para la región se incluyan los Derechos Humanos