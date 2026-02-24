Orbán acusa a Ucrania de provocar una "emergencia energética" en Hungría: "Es una situación absurda"

Archivo - El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. - Sophie Hugon/EU Council/dpa - Archivo
MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha acusado este martes a las autoridades ucranianas de provocar una "emergencia energética" al atacar el oleoducto ruso Druzhba, vital para el suministro de crudo a países como Hungría y Eslovaquia, y ha asegurado que se trata de una "situación absurda".
"Los hechos son hechos: no hay obstáculos técnicos para reanudar el transporte de crudo a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría. Solo requiere una decisión política por parte de Ucrania. Como sabéis, soy uno de los miembros del Consejo Europeo más disciplinados y entiendo las preocupaciones existentes", ha afirmado Orbán en una carta enviada al presidente del Consejo Europeo, António Costa.
En este sentido, ha recalcado que se trata de una cuestión "absurda". "Hemos tomado decisiones financieras favorables a Ucrania que yo personalmente desaprobaba. Después, Ucrania provoca una emergencia energética en Hungría y ahora pretenden que actuemos como si nada hubiera pasado. Esto no es posible", ha aseverado.
"No estoy en posición alguna de apoyar una decisión favorable a Ucrania hasta que la situación se normalice", ha zanjado después de que el propio Costa acusara a Budapest de romper una "cooperación leal" entre las partes.
El principal asesor político del primer ministro, Balázs Orbán, ha aprovechado la situación para incidir en que el país "no se dejará chantajear" por Kiev. "No vamos a permanecer callados mientras Bruselas se pone de parte de Ucrania y en contra del pueblo húngaro", ha manifestado en un mensaje difundido a través de redes sociales.
"En la carta de Costa, el presidente del Consejo Europeo trató de presionar a Hungría para que aprobara un préstamo millonario a Ucrania y alertó de las consecuencias en caso contrario. El primer ministro Orbán ha dejado claro que Hungría no apoyará ninguna decisión financiera favorable a Ucrania mientras esta trate de crear una emergencia energética bloqueando el transporte de crudo", ha apuntado.
Además, ha recalcado que "no existen obstáculos técnicos para restaurar esta entrega a través del oleoducto Druzhba". "Hemos bloqueado el préstamo a Ucrania y no vamos a votar ninguna otra decisión al respecto si el presidente (Volodimir) Zelenski no toma cartas en el asunto. No importa cuánta presión se ejerza contra nosotros, si esto sigue así no vamos a entregar diésel, no vamos a apoyar la entrega de este préstamo y no votaremos otro paquete más de sanciones", ha advertido.
La polémica en torno al ataque provocó el lunes el bloqueo por parte de Hungría del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. El oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa, se encuentra en el punto de mira de Ucrania, que lo ha atacado en varias ocasiones durante la guerra.