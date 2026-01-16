Orbán lanza una "petición nacional" para cosechar respaldo popular contra la financiación europea a Ucrania

Viktor Orbán - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha lanzado una "petición nacional" para exhibir el respaldo de la población a su postura radicalmente contraria a la idea de seguir financiando a Ucrania durante la guerra o desplegar fuerzas internacionales en suelo ucraniano en un hipotético escenario de posguerra.

"No pagaremos, no enviaremos tropas, no nos dejaremos arrastrar a la guerra", ha manifestado Orbán a través de un mensaje de su portavoz, Zoltan Kovacs. "Bruselas ya ha gastado 193.000 millones de euros en apoyo a Ucrania, y ahora quiere pedir prestados otros 90.000 millones", ha indicado el primer ministro sobre un acuerdo de financiación del que se retiraron su país, República Checa y Eslovaquia.

Para Orbán, la cuestión de la financiación de Ucrania está vinculada a la noción de que Ucrania puede ganar la guerra. "Es una hipótesis, y sobre esa base, están despilfarrando el dinero de los contribuyentes, cientos de miles de millones, en un momento en que Europa no tiene dinero", ha declarado.

"No he conocido a ningún experto creíble", ha señalado Orbán a este respecto, "que diga que Rusia puede ser derrotada hasta el punto de verse obligada a pagar reparaciones"; un escenario que el primer ministro húngaro describió directamente como "un cuento de hadas".

Con esta "petición nacional", cuyos términos exactos quedan pendientes de especificar, entre ellos su celebración, Orbán quiere que la población mande a Bruselas el mensaje de que "no pagaremos" ni "desmantelaremos" las políticas que protegen a las familias, a los jubilados y a los medios de vida húngaros. "Queremos mantenernos al margen de esta guerra. No enviaremos soldados, ni armas, ni dinero", ha indicado.

Sin embargo, su ministro de gabinete, Gergely Gulyás, ha dejado entrever que esta "petición" estaría "vinculada" a la celebración de las próximas elecciones legislativas del 12 de abril, que determinarán si el país, "continúa bajo un gobierno nacional" o, por el contrario, "los proucranianos se hacen con la victoria".