Orbán reitera que Ucrania se inmiscuye en las elecciones, mientras EEUU revela su "interés" por su triunfo

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha acusado este lunes a Ucrania de inmiscuirse en la campaña de las elecciones de abril, el mismo día en el que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha confirmado desde Budapest, el "interés nacional" de Washington por el éxito del jefe de Gobierno húngaro.

"Los ucranianos y su presidente, obviamente, se han metido en la campaña electoral húngara", ha apuntado Orbán en referencia a Volodimir Zelenski en una rueda de prensa celebrada este lunes junto a Marco Rubio, en el marco de su visita oficial a Budapest.

Orbán ha restado importancia de forma irónica a esta supuesta injerencia de Kiev y ha señalado que es "comprensible" ya que estas elecciones pueden influir en las aspiraciones europeístas de Ucrania y en el devenir de la guerra con Rusia.

"Los ucranianos creen, con toda razón, que el tipo de gobierno que tenga Hungría es importante para ellos", ha explicado ante un Rubio que no ha entrado a valorar este asunto, aunque ha dejado entrever que Orbán la apuesta de la Casa Blanca en estas elecciones que, según sondeos, son las más disputadas de los últimos años.

Orbán ha expuesto que en estas elecciones se enfrentan por un lado quienes consideran que la entrada de Ucrania en la UE "arrastraría" a Hungría a una guerra y a la "ruina" económica, y por otro, lo que "los ucranianos preferirían", "un gobierno que participe en la carga financiera y les envíe dinero".

"Ellos han decidido participar en campaña (...) debemos aceptar que el presidente ucraniano participará activamente en estas elecciones", ha señalado, acusando a Kiev de haber financiado a sus rivales políticos. "Es un hecho bien conocido y documentado, pero, una vez más, no debemos indignarnos", ha dicho.

Por su parte, Rubio se ha limitado a destacar la buena sintonía que mantienen Orbán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Su éxito es nuestro éxito", ha llegado a decir el secretario de Estado, quien ha prometido el apoyo político y económico de Washington al primer ministro húngaro en caso de inestabilidad.